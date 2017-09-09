中国告别比特币交易所：全球最大市场的覆灭

摘要：在很长一段时间内，中国都牢牢把控着比特币世界的定价权：这里拥有全世界最大的交易市场，掌控着世界八成以上的交易量。在最新的监管政策出来后，中国将告别在比特币世界中的这一特殊地位。

9月8日晚，供职于一家比特币交易所的黄博和他的同事一起，挤进北京五道口的桌游吧里，用一场“狼人杀”游戏来迎接周末的到来。

一则消息在他手机上弹出，“监管层酝酿关停包括比特币、以太坊等在内的虚拟货币交易所。”

再过几天，就是这家交易所成立4周年的日子。他们还准备了一场交易所行业自律座谈会，来迎接自己的生日。但目前看来，似乎一切都不需要了。

比特币，这一诞生于2009年、由33位字母和数字组成的虚拟货币，自进入中国后，在一片争议声中几经波折，价格最高突破超3万元/枚。

随着价格的飙升，大批玩家带着资金涌来。在很长一段时间内，中国都牢牢把控着比特币世界的定价权：这里拥有全世界最大的交易市场，并掌控着世界八成以上的交易量。

在最新的监管政策出来后，中国将告别在比特币世界中的这一特殊地位。

“之前知道要有监管措施，但没想到是直接关停。”一位交易所负责人惊讶地在电话中连连叹气。

这并不是比特币交易所遇到的第一次监管。2017年初，受外汇管制和类金融业务风险控制等因素影响，央行在短时间内现场检查并约谈国内几家主要的交易所，要求 “不得违规从事融资融币等金融业务，不得参与洗钱活动”，并暂停比特币等虚拟货币的提币业务。

这一举措立刀见影，中国比特币的交易量大幅减少，主要交易平台的交易量甚至跌到不及高峰时期的1%。但暂停提币的监管要求，将大量买卖比特币需求赶至场外交易，畸形的供需状态，一度让场外市场的比特币价格，相较于交易所价格溢出超20%。一些嗅觉灵敏的大玩家盯上这一机会，连接需求方和出卖方，坐收不菲佣金。

对于场内的交易所监管，腾讯财经获悉，央行此前酝酿的措施包括，将这些交易所类比于互联网金融业务并纳入到监管体系下，甚至还起草了一份管理办法文件。但最终监管层转变了这一思路，取消牌照化管理，并开始研究新的监管办法。

时隔半年之后，提币业务正常恢复，比特币价格继续狂飙突进，交易所一度欢欣鼓舞，认定监管政策将迎来明朗化。

两个月过后，交易所等来了可能是最差的结局：直接关停。

受此消息影响，比特币价格应声跳水，一度跌至20%。对于玩家们而言，他们有的恐慌抛售，有的则趁机抄底，还有的则默默提币至钱包存储，并打算转换至海外平台甚至场外市场，继续操作。

洗钱

作为一种基于数学算法的虚拟货币，比特币（bitcoin）因其数量有限、去中心化、匿名性等特点在近几年迅速风靡全球，吸引了众多关注的目光。

但这些特征，也导致比特币自诞生以来，即被用以各类灰色地带。而通过比特币来绕过央行外汇管制，将资本转移出境，亦是其主要用途之一。

一个极端案例是，在2015年股灾期间，通过高频交易获利20多亿元的贸易公司伊世顿，谋求通过比特币来转移巨量资金。

腾讯财经获悉，伊世顿彼时找到了比特币中国这一交易平台，但比特币中国相关人士告诉腾讯财经，伊世顿彼时没有通过相应的实名制验证，且交易数额巨大，这一行为引起平台的警觉，从而拒绝了伊世顿交易请求。

相对于比特币中国这样的场内交易市场，风险更大的，在比特币的场外市场。

比特币场外市场，类似于证券OTC柜台市场，没有固定的交易场所，没有严格的规章制度，采取一对一协商式的交易方式。

与场内交易所相比，比特币场外交易，一般而言数量更大。一位接触场外交易多年的玩家介绍，“比如一次买卖就上千个比特币，按照现在的价格来算，这大概相当于人民币2000多万。”

此外，场外交易模式简单，一般是中间人拉来买卖双方，协商好数量和价格，以及中间人的佣金所得，交易就顺利完成了。

因此，这些特点决定了，比特币场外交易，更适合用以逃避外汇管制的资产转移。

从场外交易市场买入比特币--转移到国外交易平台--卖出比特币--提现至银行卡，通过这一路径，资金相较于交易场内交易所而言，可以毫无限制地跨境往来。

转移

而最新的监管政策，或将把大量的买卖需求，赶至场外交易市场。

关停比特币交易所的消息一出，部分经历过比特币多次涨跌无度的玩家们，在劲爆的消息面前乖乖缴械，币价直线跳水20%。

“亏了一辆特斯拉。”一位玩家在朋友圈汇报自己的亏损额。在财富效应明显的币圈玩家里，将赚到或亏掉的钱，换算成心仪的实物并相互调侃，是一种流行的方式。

有人胆怯有人贪婪。在大跌的市场中，依旧有玩家奋起杀入，连续买入多枚比特币，并解释称“大跌之后的价格，比国外交易所的价格便宜多了，在场外倒一下手就可以赚到钱。”

作为世界虚拟货币鼻祖，比特币具备的全球流动性，为这些玩家们抄底带来了诸多底气。将比特币从交易所提取出来，在海外交易所进行交易，成为部分玩家当晚主要的操作手段。

针对这种需求，有人趁机打起广告，“交易平台关还是不关，都把币放在硬件钱包里，留着增值，投资数字资产要从国际角度来看，你要做的就是把币存进硬件钱包，不怕交易所关，不怕币价涨跌，啥都不怕。”

“别看现在国内在跌，但是国外市场还有那么大呢，绝对有实力把币价拉回来，所以建议不要买卖，赶快把币从交易所提取出来放到钱包存储，有需求可以到场外来交易。”另一位接上话茬，教导着玩家们。

“毕竟，比特币是世界的，有什么好担心的。”他说。

寻找后路

“比特币中国目前正常运营，没有收到相关监管部门的通知。”

“火币网运行正常，目前没有收到此消息。”

“OKCoin未接到通知，交易和提现功能一切正常。”

来自监管层的消息报道后，国内最大的三家比特币交易平台均表示未收到任何通知。

交易所的客服人员，也在忙不迭地给每个慌张前来问询情况的客户解释情况，并劝导不要紧张，可以静待事情后续。

正在玩狼人杀的年轻人们，也接到了领导们打来的电话，安抚他们“要心无杂念”，“该干啥干啥”。

但不安的情绪依旧在蔓延。在正式文件下发之前，交易所需要想好对策，备好后路。

和玩家一样，转战海外也是交易所的主要应对方案。一位正欲发起成立交易所的投资人在晚间跟腾讯财经表示，其决定将交易所直接设立在日本，因为那里的法律承认比特币的合法地位，并对这一行业的创业公司“非常友好”。

而国内一家大型的比特币交易所，也表示如若国内被取消，将推动向海外业务的转型。

也有发现新“商机”者，在研究报道全文后表示，监管层要禁止的是虚拟货币与法币之间的交易所，因此说明“并不禁止虚拟货币和虚拟货币之间的交易所”。

他兴奋地表示，在法币交易被叫停之后，今后国内交易所的主流将是币币交易。

监管如此严厉之下，玩家寻找缝隙之欲仍未打消。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3029815