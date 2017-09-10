除了iPhone X这个神秘产品外，苹果真正的“杀手锏”藏在摄像头里

是不是对苹果一年一度只是在iPhone后面的序号加1，然后扯大屏幕感到了厌倦？

终于，苹果也要打算改头换面了。据美国媒体援引9日泄露的消息，苹果下周二发布的新品中除了大家预计的iPhone 8和iPhone 8 plus，还有一款神秘产品叫做iPhone X。

此外，为了挽回果粉的心，苹果决定这回还要在摄像头上下功夫。为了让用户真正“刷脸”使用和成为全球AR霸主，苹果把赌注也押在了摄像头技术上。

摄像头技术革新才是苹果的大杀器？

华尔街见闻此前提到，市场对新一代苹果手机的技术创新集中在3D玻璃、OLED全面屏、双摄像头、无线充电方面。

但是，英国《金融时报》10日援引最新泄露的消息，摄像头才是苹果下一款产品的技术“大杀器”。

《金融时报》称，至少有一款发布的苹果新品将会有新一代图像捕捉技术，该技术可以更好地识别人脸和表情，不仅能在保护用户个人隐私安全方面起到作用，更可以为用户提供娱乐，从而同谷歌、三星、Facebook、Snapchat等竞争对手展开竞争。

例如，借助摄像头技术的提升，苹果用户目前经常使用的基于指纹识别技术的Touch ID将有望被基于三维人脸识别技术的Face ID所取代。也就是说，苹果用户未来在支付、解锁、登录账号时，不再使用指纹识别，而是直接“刷脸”。

摄像头技术的革新，还有助于苹果把失去的用户“拉回来”。面对Facebook等社交媒体的竞争，如果能够采用“刷脸”技术，苹果用户将更多地使用苹果自带的iMessage软件而非其他社交软件。此外，面对Snapchat能够对照片和视频进行加工、美化的功能，苹果新的摄像头技术也可以实现类似的功能，让用户不必使用其他软件，也可“玩转”自拍。

苹果并非第一家实现“刷脸”技术的高科技企业。2011年以来，不少Android手机已经具备面部识别解锁功能，但效果却不尽如人意。

这些Android手机仅仅是采用前置摄像头抓拍用户面部的2D照片，然后再利用软件与之前的照片进行数学比较，以确定是否为用户本人。自推出以来，人们普遍反映Android的面部识别解锁技术速度缓慢且安全性低，即使是三星的S8手机也能一张放置在摄像头前的照片轻易糊弄。显然，这项技术不是大家希望的。

有评论认为，苹果，绝不会在他们的最新最高端的iPhone上引入一个能被照片轻易糊弄的面部识别解锁功能。

摄像头或让苹果AR布局更清晰

华尔街见闻此前提到，增强现实（AR）技术正在成为苹果公司新的发力点。

苹果相关负责人在第三季度电话会上表示，苹果对AR技术非常重视，并且已经开始产生了一些成果，并称将在半年内成为全球最大的AR平台。（更多内容，请看华尔街见闻付费栏目见闻主编精选：苹果电话会：印度就是未来的中国，苹果半年内将成为全球最大的AR平台）

据英国《金融时报》此前报道，苹果公司将在下一代iPhone手机发布时推出一款新的app--Clips。借助这一应用，用户可以将特效、滤镜加入到拍摄的作品中。

Clips综合了Snapchat，Instagram，Vine，Prisma，iMovie和Qwiki的功能，并把它们全部放在一个独立的视频制作应用中，从iPhone和iPad之前的拍摄应用中独立出来。

Clips将展现手机摄像头功能的强大，这一应用的推出表明了苹果公司进军增强现实技术领域的野心。这是一个比iMovie应用更快更易使用的新摄影工具，它让iPhone手机的摄像头不再简单，这为后期AR功能的实现搭建了一个测试平台。

除了花样解锁，畅想一下苹果手机会成啥样？

谈了那么多最新苹果“黑科技”，下一代苹果手机会成啥样？

猎云网认为，首先，苹果专门的传感器可以利用红外线光生成极为详尽的用户面部和周围环境的3D扫描图；改进的前置摄像头也可拍摄效果更好的视频和照片；而比Touch ID更快更安全的“刷脸”解锁和支付验证功能也将实现，甚至在黑暗环境中也能使用；新的高级图像处理功能可以跟踪和解读眼睛的移动，从而做出相应决策......

除了花样解锁，如果AR技术成熟并得以应用，苹果手机将变成这个样子：

用户在使用应用时，手机将知道他们在看什么。界面互动完全由眼神掌控，无需触屏；手机还可以通过面部来采集用户的生物特征和健康信息（例如脉搏）；完全浸入式的自拍AR效果，其保真度和图形细节直逼电影中的CGI效果。此外，面部移动和情绪识别将彻底改变当前使用软件的方式和移动广告的投放方式，用户可以清楚地知道对方用户收到信息后的表情，广告商也可以清楚地知道用户是否真正观看广告。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3029864