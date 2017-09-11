监管“狂风暴雨”之后 比特币大涨5% 突破25000元

此前媒体称中国虚拟货币交易所将取缔，但“取缔比特币交易平台，并非取缔比特币，只是取消比特币与法币大量兑换的通道。”

据火币网，人民币计价的比特币涨超5%，突破25000关口。

中国虚拟货币交易所传将取缔

见闻主编精选文章《读要闻 | ICO“失火”比特币“遭殃” 中国取缔数字货币交易平台意味着什么？》中提到，中国证券报最先报道，接近监管人士点名比特币交易平台，认为沦为非法经济活动洗钱和庄家操纵价格洗劫散户通道，应尽快予以取缔。

财新随后援引接近互联网金融风险专项整治工作领导小组人士消息，涉及币行、火币网、比特币中国等代表的所有虚拟货币与法币之间的交易所都将取缔，决议已部署到地方。

证券报和财新消息公布后，比特币对人民币价格从上周五亚盘最高点29200元，一度跌至23131元，跌幅高达20%，也是9月4日取缔ICO消息公布后比特币当日跌幅（3000元）的两倍。

市场解读：取缔比特币交易平台，并非取缔比特币

中国证券报原文提到，接近监管人士强调，取缔比特币交易平台，并非取缔比特币，只是取消比特币与法币大量兑换的通道。

财新原文提到，接近领导小组人士指出，需要划清三个概念，即区块链、比特币和比特币交易所：“比特币不能和区块链划等号；比特币不能和比特币交易场所划等号；比特币交易场所和区块链技术也没有半点关系。”

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3030009