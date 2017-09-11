那个所谓的iOS 11 GM固件到底泄露了哪些秘密？

距离 苹果 公司秋季发布会越来越近，相关的爆料也越来越集中。上周末，关于这场号称“科技 春晚 ”的发布会的最大爆料莫过于iOS 11 GM版泄露。通过这个泄露的系统版本，开发者发现了即将发布的新品的秘密，并将这些细节公布到网上。

如果不出意外，我们认为这次泄露出来的信息还是蛮靠谱的，毕竟发布会就在眼前。那么，这个所谓的iOS 11 GM固件到底泄露了什么秘密呢？

什么是GM版系统？

在讨论iOS 11 GM版泄露了什么之前，我们先说说这个版本的系统究竟是个啥？GM是“Golden Master”的缩写，这个词被苹果公司广泛运用在iOS系统和MacOS系统中，简单来说它代表这个系统目前处于最终测试的阶段。你可以理解为它是最后一个Beta版。

根据以往的经验，苹果公司在推出正式版iOS 11系统前会有一系列Beta测试版，在这之后还会有一个GM版。就像上面说的，这个版本的系统和正式版的差别非常小，可以算是一个准正式版。

所以，以下泄露的这些内容全部围绕着这个iOS 11 GM版系统开始的。

新iPhone的命名不像之前想的那样

苹果公司将在今年秋季发布会推出三款新iPhone产品，这已经不是什么秘密，甚至是人尽皆知的事。然而关于这三款新iPhone的命名，我们始终无法确定。之前广为流传的命名方式是iPhone 7s、iPhone 7s Plus和iPhone 8，不过从iOS 11 GM泄露的消息来看，这种命名方式不是最后的结果。

十周年纪念版iPhone被称为iPhone X

根据开发者深挖iOS 11 GM版代码的结果，三款新iPhone将被命名为iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X。

其中，iPhone 8和iPhone 8 Plus将是iPhone 7和iPhone 7 Plus的升级版本，延续iPhone 7系列的设计，采用玻璃背壳，升级至A11芯片，增加无线充电功能；而iPhone X则是之前一直被称为“iPhone 8”的十周年纪念款，使用全面屏设计，拥有一块5.8英寸OLED屏幕，并配备3D传感器。

很明显，从iOS 11 GM版泄露的信息我们得知：苹果公司今年会跳过“s”的版本命名，直接推出iPhone 8。而“iPhone X”则成为一个特别的版本，为了纪念苹果iPhone十周年而推出的一款的特别的iPhone。如果强行联系的话，“X”在罗马数字中就是“十”的意思。

iPhone X多了个“头帘儿” 状态栏图标分居两侧

从之前曝光的消息来看，iPhone X采用全面屏设计后，在屏幕顶端留了一个“头帘儿”，用于放置前置摄像头、感光器和3D传感器等部件。有了这个“头帘儿”以后，新iPhone不能像以前那样在屏幕顶部中间显示时间，而是会把状态信息放到“头帘儿”两侧。

状态信息放在“头帘儿”两侧，并保留了左上角的返回操作

开发者Guilherme Rambo根据iOS 11 GM版系统给出了具体显示方式。除了将状态栏分成两部分之外，新的状态栏将具有动态显示效果，会根据需要或者是手机状态给出不同的显示。

充电时，右上角图标会发生变化

举个例子，正常情况下“头帘儿”左侧显示时间、定位，右侧显示信号、WiFI和电量。当你给手机充电时，“头帘儿”右侧的电量图标会变大，并隐藏信号等信息；当有电话打进来时，左侧时间底部会变成红色，当处于通话中但电话放入后台时，时间底部会变成绿色。

当有电话打入时，时间底色会发生变化

Home键取消后 电源键的“活儿”多了起来

由于iPhone X采用了全面屏设计，它的Home键将被彻底移除。此前曝光的新iPhone渲染图，将电源键做的很长，似乎和这次iOS 11 GM系统泄露的消息相映证。

在屏幕底下有一条横杠

从iOS 11 GM版系统中，开发者们发现在屏幕最下面有一条横杠，通过这部分可以实现手机解锁（类似于滑动解锁），而向上拖动这条横杠可以切换到多任界面。在iOS 11之前的版本，用户可以通过双击Home键或是重按左侧屏幕的方式开启多任务界面，但是由于Home取消，苹果就换了一种新的后台打开方式，最后能不能用3D Touch还不好说。

结合超长电源键，实现部分Home键功能

至于Home键上的其他功能怎么实现，大概要结合变长的电源键了。比如双击侧面的电源键会唤醒Apple Pay，长按电源键可以唤醒Siri。不过，苹果公司应该不会像索尼那样在电源键上加入指纹识别，因为这样做会让手机屏幕边框变宽（具体宽多少看索尼旗舰机就知道了）。

那么问题来了，没有Home键，没有指纹识别，iPhone X怎么解锁？

Face ID代替Touch ID 初始化界面都泄露了

解锁的问题早前就有传闻：面部识别将代替指纹识别，至于原因，无非是屏幕下指纹识别方案有技术难度，苹果又不肯妥协将指纹识别模块放到背后（相信用户也不会妥协）。

Face ID识别界面

这一次，开发者在iOS 11 GM系统中找到了一些关于面部识别有趣的东西。在初始设置Face ID时，iPhone X会显示一个3D人脸要求扫面用户面部，这时用户需要将脸部放入手机的圆圈画面中，按照3D人脸演示的动作移动面部完成扫面。整个过程就像下面这样：

初始设置Face ID过程

同时，开发者分享了Face ID设置界面，在这里我们能设置使用Face ID解锁手机或是在App Store购买应用。

Face ID设置界面

除了面部识别 3D传感器还能自定义表情

iOS 11 GM版系统中泄露了一些有意思的功能，比如通过面部追踪3D传感器创建自定义3D表情符号。这个功能被称为“Animoji”，在泄露的系统代码中，它的描述为“使用您的声音和您的面部表情自定义动画消息”。具体要怎么定义我们还不得而知，但是这项功能需要在iMessages中使用。

3D动态表情

拍照和屏幕有亮点 外加一些新壁纸

iOS 11 GM固件中还泄露了一些拍照功能和硬件信息。开发者提到了一项新的拍照模式：Portrait Lighting（人像照明）。这个功能会模拟不同照明效果，营造一种类似单反相机景深的效果。感觉上和iPhone 7 Plus上的人像模式有点像，又好像会更近一步。另外，这项功能应该需要闪光灯做辅助。

还有一些证据表明，拥有OLED屏幕的iPhone将配备True Tone Display来实现白平衡。这项功能最早用于iPad Pro上，能够根据使用环境自动调节屏幕的冷暖色调。很早就有传闻说True Tone会用于iPhone设备，不过至今还未实现，现在看来要在iPhone X上尝鲜了。

至于iPhone X的屏幕分辨率，根据泄露的信息应该能达到1125×2436。

iOS 11 GM系统中还包括几款全新的壁纸，其中包括一些复古多彩风格的，以及适合OLED的全黑色壁纸。

iOS 11 GM中泄露的壁纸 iOS 11 GM中泄露的壁纸

Apple Watch 3支持LTE网络 AirPods外观小变

在泄露的固件中有一部分是关于Apple Watch Series 3，它和上一代Apple Watch Series 2相比，外观变化不大，仅仅将表冠变成了红色。这样的变化据说和LTE网络功能有关，这将是下一代Apple Watch最重要的功能之一。

Apple Watch 3的红色表冠

另外，固件中代码表明新的Apple Watch会有“腮红金”（Blush Gold）配色和灰色陶瓷的版本。

AirPods外观有小变化

新的AirPods在外观上变化很小，仅仅将充电指示灯从内部移到了外部。至于续航和方面有没有改进和提升，我们还不得而知。

写在最后：

这次iOS 11 GM系统泄露是一次重大的事故，甚至有知名博主怀疑是苹果公司某位员工的恶意行为。不过，不管怎样，苹果秋季发布会就在眼前，即使泄露了这么多秘密也无伤大雅。最后谜底揭晓时又有谁会在意之前曝光的消息是真是假呢？

所以，还是让我们痛痛快快地观看苹果公司秋季发布会吧。没错，关注@苹果汇 微博，我们会为您带来最全面的报道。当然，我们的直播会有中文字幕和中文同传，北京时间9月13日凌晨一刻，不见不散~（苏航）

来源：新浪科技