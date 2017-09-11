关停比特币风起 抛售抄底共存

在ICO（首次代币发行）被监管取缔后，比特币又迎来重磅一击。9月8日晚间，有消息称监管当局决定关闭中国境内虚拟货币的交易所，这涉及“币行”、“火币网”和“比特币中国”等为代表的所有虚拟货币与法币之间的交易所。受此影响，比特币跌幅一度达到20%。值得一提的是，在消息发布后的48小时内，比特币中国、火币网、币行国内三大比特币交易平台均表示，未收到监管通知，对于可能下发的“封杀令”，平台静观其变。对于比特币投资人而言，态度出现分化，有的急于抛售，有的趁机抄底。

交易平台 未接到监管通知

9月8日晚，据媒体报道，接近监管人士表示，比特币交易平台已沦为非法经济活动洗钱和庄家操纵价格洗劫散户的通道，应尽快予以取缔。除了非法经济和勒索，目前基本没看到比特币的实际应用。北京商报记者向多位监管部门人士求证，均未获得正面答复。截至记者发稿时，比特币中国、火币网、币行3家平台均向北京商报表示未收到监管通知。

不过，在“取缔”消息发布后，平台方面纷纷做出回应。9月9日，比特币中国、火币网、币行等交易平台均在官网发出公告，表示并未接到监管机构的通知。同时，各大平台也做好了迎接监管的准备，表示如果该报道属实，一方面平台会坚决拥护监管政策，配合相关工作，坚决保护客户的资产安全。另一方面，平台也将停止目前的比特币对人民币的交易，转型为数字资产点对点交易的信息平台。此外，三大交易平台认为，之前的报道提到监管机构并没有宣布比特币本身非法，也没有禁止用户和用户之间的点对点交易。

一位比特币交易平台内部人士向北京商报记者透露，“我们对于取缔平台的消息并不怕，现在处于静观其变的状态，监管要求我们做什么，我们就做什么，关键是要保护好投资者的利益”。

投资者 抛售与抄底齐上演

在比特币满城风雨的同时，比特币交易也在快速进行，有一部分投资者为了止损赶紧抛售，而另一部分则是在抄底投机赚取利益。比特币投资者李先生向北京商报记者表示，“此前也有因为监管原因比特币价格出现断崖式下跌，这次看到苗头急忙把手头的币给清仓了，以后估计也会谨慎入市”。不过，也有部分投资者则认为比特币价格仍会上涨。“趁着这次下跌，我急忙买了两个币，如果短期内不能回本，也打算长期拿着”，另一位投资者罗先生说道。

而比特币信仰者王先生则认为，“对于大部分抄底比特币的人来说，比特币就是他们的信仰，每次因政策波动而产生的比特币价下跌都是抄底的机会”。

实际上，在9月8日传出监管要关闭虚拟货币交易所的消息后，比特币在一小时内从2.85万元/个左右一路跌到近2.3万元/个，每个比特币跌近5500元，跌幅逾15%。截至记者发稿时，比特币并未持续下跌，价格维持在2.3万元/个左右。

此前，9月4日，央行发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确表示，发行代币形式包括首次代币发行进行融资的活动本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，要立即停止各类代币发行融资活动。ICO的大楼就此倒塌后，比特币受其影响跌近7000元/个，但随后几日内便反弹回来。

比特币 遭遇断崖式下跌

其实监管整治比特币早有先例。2013年12月，央行等5部委发布《关于防范比特币风险的通知》称，比特币不是真正意义的货币，而是特定的虚拟商品。同时《通知》还要求各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务。当时，比特币价格出现断崖式下跌，从最高8000元/个跌至1000元/个谷底。

在今年初，央行曾入驻火币网、币行、比特币中国3家全国最大的比特币交易所进行现场调查，央行对比特币交易平台提出了明确要求“四不准”：不得违规从事融资融币等金融业务，不得参与洗钱活动，不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规，不得违反国家税收和工商广告管理等法律规定。如发现有比特币交易平台违反上述要求，情节严重的，检查组将提请有关部门依法予以关停取缔。当时比特币价格并未出现如2013年般断崖式下跌，反而暴涨。今年以来，比特币价格接连创出新高，最高涨至3万元上方。

苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言认为，比特币作为一种全球流动的投资品，交易环节的确会衍生出诸如市场操纵、价格泡沫、洗钱、为犯罪行为提供便利等问题，需要着重在交易环节加强监管。由于场外交易难以控制，应该以规范场内交易为主，通过提升场内交易便利性和规范性，把交易尽可能集中到场内。

监管 态度较为纠结

此前也有消息称，央行拟出台一个针对比特币交易平台的规定，但迫于各种原因流产。

全国人大代表、中国人民银行营管部主任周学东此前在接受媒体专访时也表示，已对比特币等虚拟商品交易平台划定监管“红线”，建立负面业务清单，要求交易平台不得突破“红线”。有分析人士指出，其实监管对于比特币的态度是较为纠结的，一方面，比特币基于的区块链技术已经得到了多数人的认可，另一方面，比特币持续上涨衍生出市场操纵、价格泡沫、洗钱、为犯罪行为提供便利等问题。

实际上，对于比特币价格而言，中国的监管因素也在慢慢变弱。中央财经大学金融法研究所所长黄震认为，“中国禁止平台交易，比特币的价格到底是涨还是跌，其实还不能准确判断。今年初，中国停止比特币交易排查一些风险，比特币交易量转移到了韩国、日本。现在日本的交易量占比已经超过45%，排名全球第一，原来比特币有80%-90%的交易量在中国。

来源：北京商报记者 岳品瑜 实习记者 张弛/文 代小杰/制表