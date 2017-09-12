涨破27000元！中国比特币量价齐升 交易平台均称未收到关闭通知

摘要：中国比特币交易量逐渐回升，价格涨破27000元，日内涨近6%。全面叫停ICO后，取缔比特币交易平台的消息也开始传出，但中国三大比特币交易平台均称没有接到通知，市场仍存一丝侥幸心理。

中国的比特币投资者还没有失去信心。

他们的信念很简单：比特币依然是全世界投资范围内重要的资产，中国的交易平台还没有关闭。

比特币的交易量正在逐渐回升。BitcoinWisdom的数据显示，中国的比特币交易量在这两天又开始增加，超过了美国。

中国曾经是比特币市场最大的玩家，交易量的占比一度达到惊人的98%。不过，随着今年越来越多的国家开启了比特币合法化进程，比特币开始在多国扩大势力，尤其是日本和韩国。这些国家不但逐渐抢占了市场份额，而且当地交易的比特币也较美元计价有明显溢价。

而反过来看中国，中国从去年年底就开始逐渐收紧对比特币交易平台的监管，在今年1月约谈了国内三大交易所。

美元计价的比特币目前的价格约在4255美元，中国国内的比特币价格相对美元计价的比特币，要低约190美元。

今年9月初监管全面叫停ICO（首次代币发行）之后，比特币受到牵连价格出现大跌。ICO是指企业或非企业组织向投资人募集虚拟货币（例如比特币），并发行代币的融资活动。

而叫停ICO后，开始有关于监管有意取缔比特币交易平台的消息传出。最早的报道来自中国证券报，中证报称接近监管人士点名比特币交易平台，认为其沦为非法经济活动洗钱和庄家操纵价格洗劫散户通道，应尽快予以取缔。

不过，上周六，中国国内三大比特币交易平台火币网、比特币中国和OKCoin币行都表示，没有接到“关闭比特币交易平台”的通知。

交易量扩大，比特币的价格也略有回升。火币网的报价显示，上周五，比特币从最高的29027元大跌20%，周日更是一度跌至21600元，不过本周现复苏，今日更涨破27000元，日内涨近6%。

不过，上述中证报的原文提到，接近监管人士强调，取缔比特币交易平台，并非取缔比特币，只是取消比特币与法币大量兑换的通道。

中国《金融时报》周二刊发对央行金融研究所所长孙国峰的采访，孙国峰也强调，不应该把ICO和区块链划等号：

叫停ICO是十分必要和及时的，但这并不妨碍相关的金融科技公司、行业机构、技术公司去继续研究区块链技术，区块链本身是好技术，并不是只有通过ICO才能进行区块链技术研究，还可以通过各种技术进行研究。

但对ICO的监管，短期之内应该是不会有“侥幸”可能了。中国社科院金融研究所副所长胡滨在9月6日接受央视采访时曾表示，“这一次叫停止代币发行，不是禁止，停止的是非法代币发行”。

经济观察报周日的报道指出，“不是禁止”一句被ICO项目投资机构、参与者曲解为此次对于ICO的监管只是临时行为，但胡滨对经观回应称：

他们不应该抱有幻想，这次的公告已经说得很明白了，就算是ICO隐含着某些可供借鉴的创新，那也是在未来进入合规程序之后，才可能再进一步考虑的事情。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3029428