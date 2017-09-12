在一个看似颜值当道的商业社会，“其貌不扬”的牛油果却在短短几年内身价暴涨。美国餐饮协会对美国农业部的数据进行分析后算出，自今年初以来，牛油果批发价已上涨125%。25年前牛油果还是小众果蔬，如何让消费者接受它还是个难题。如今，疲软的收成和得不到满足的需求让越来越多漂洋过海的牛油果，从田园到餐厅，在全球范围内华丽变身。

涨价：37.25美元到83.75美元

美国餐饮协会的报告显示，截至上周，一标准箱（48个）牛油果的批发价为83.75美元，较今年初的37.25美元上涨125%，创下自1999年该协会有记录以来的新高。零售方面，今年上半年美国牛油果的平均零售价上涨31%，达到每个1.17美元，而年初只有89美分。

根据彭博社统计，牛油果的价格在原产地墨西哥已经达到了每公斤55墨西哥比索，约合20元人民币。这也是自1998年以来的历史新高。

推动牛油果价格飙升的两个主要因素是：疲软的收成和得不到满足的需求。据加州牛油果委员会估计，该州今年的牛油果产量较2016年预计将下降44%，而加州占美国牛油果产量的90%。造成这种情况的原因是去年冬天的恶劣天气，以及牛油果的独特生长方式。

根据加州牛油果委员会的说法，牛油果是一种“隔年结果的作物”，会有大小年之分，意味着如果今年收获大量的小牛油果，第二年就会收获少量的大牛油果。美国农业营销资源中心的数据显示，美国目前人均每年消费7磅牛油果，较1989年的1.1磅增长近6倍。

墨西哥和智利等拉美国家出口的牛油果正以每年250%左右的速度增长，从2012年仅仅154吨的出口量增加至2016年的2.5万吨以上。

墨西哥麦考兰地区的牛油果种植面积达12万公顷，被视为牛油果市场的领导者。到目前为止，该国的牛油果出口总量为94.5万吨，主要出口目的地为美国、欧洲、亚洲和加拿大，但美国是其最重要的市场，占出口总量的90％。

营销：墨西哥的“货币”

如果说现在美国人对牛油果 “执迷”，那25年前牛油果还是小众果蔬的时候，如何让消费者接受它还是个难题。营销人员抓住了它健康油脂的特点，并且从上世纪90年代就开始把牛油果差异化定位：把牛油果酱塑造成超级碗的零食。

2009年前后，墨西哥牛油果协会在超级碗打广告，这也助长了这个食物的流行。哈斯牛油果协会的执行总监认为牛油果的流行跟包括墨西哥裔在内的拉丁裔移民增加并融入美国社会有关系。

在墨西哥近代200年历史里，牛油果就和那里的玉米、大豆一样寻常。到20世纪90年代，因为蕴含健康的单不饱和脂肪酸和健康油脂，牛油果被冠以超级食物的荣誉称号，开始受到欧美国家的图腾式崇拜。

作为最疯狂的消费国，美国每年的牛油果消费量保持10%-30%的增长，而满足这样的需求却并不容易。牛油果是一个需要耗费大量水资源的作物，要生产一磅重的牛油果需要100加仑的水。除资源危机之外，牛油果背后还埋伏着经济危机。和之前经历“生命无法承受之红”的藜麦一样，牛油果似乎也走向了一条不归路：作物供不应求，全球市场的价格不断上涨，为了争取利益最大化，农民不断扩大种植面积，但仍然赶不上消费速度。

墨西哥是世界上最大的牛油果生产国，它比产量第二的印度尼西亚和第三的美国加起来还要多5倍。墨西哥每年对美国的牛油果贸易价值高达10亿美元，这块巨大的蛋糕简直让人无法忽视。

在墨西哥国内，3/4的产量都由米却肯州地区贡献，当地的黑帮组织自然是在他们传统的大麻、海洛因、可卡因生意之外积极展开多种经营，垄断牛油果生产，甚至将牛油果变做“货币”或者“筹码”，而农民为了换取生存安全只能不断受这些垄断组织的压榨。

中国：3.18万公斤到1500万公斤

牛油果在中国的走红不过短短数年时间。受中国注重健康的中产阶层日益扩大的需求推动，中国对牛油果的需求不断增加，使得在几年前闻所未闻的牛油果成了中国进口水果市场的明星水果。

过去十年，全球牛油果消费市场曾集中在经济相对发达的北美、欧洲、日本。但这些市场的需求日趋饱和，增长陷入迟缓，世界主要的牛油果企业纷纷看中了中国市场的潜力。

“牛油果的单不饱和脂肪酸比较高，还有膳食纤维和钾，这三个是中国人平时摄取不太多的，因此是有价值的，”北京友谊医院营养科营养师介绍道，“但是牛油果生食比较单一，要是不讲故事，大家就吃不下去，也卖不出去，因为口味不行，就要在其他方面比拼。”

2011年，牛油果在中国的进口量只有3.18万公斤，而到了2016年，业内预估进口量将达到1500万公斤。“一天一个牛油果，疾病远离我”--牛油果在中国不仅走红，它的流行围度还从营养价值拓展至生活品质。

秘鲁与智利都和中国签署了关税自贸协定，享受牛油果出口中国零关税的优惠。2016年，中国进口墨西哥牛油果的关税降至10%。作为南半球水果出口大国，智利水果近年在中国市场上名声大噪。

中国社会科学院拉丁美洲研究所副研究员张勇说，拉美农产品之所以在中国市场高歌猛进，一方面，是由于中国对各种高品质农产品的消费需求不断增加；另一方面，一些正在进行经济结构调整的拉美国家也盯上了中国广阔的市场，不断推动对华农产品出口多元化。

“以拉美特色水果为代表的农产品出口正成为中拉贸易的新增长点和新突破口。”中国现代国际关系研究院拉丁美洲研究所副所长孙岩峰指出，拉美农产品出口多样化正在撬动传统的中拉贸易结构，使其朝着更加合理、可持续的方向发展。

来源：北京商报记者 陶凤/文 李烝/制表