“谁交易 解雇谁” 摩根大通CEO炮轰数字货币 比特币急跌

摩根大通CEO Jamie Dimon称数字货币是“骗局”，“比郁金香泡沫更糟糕”，并称这不会有好结果，终将破灭。他表示，任何交易比特币的交易员应该因为愚蠢而被解雇。
比特币转跌，下挫2.3%。
以太币下跌3.35%。
这不是Dimon第一次抨击比特币。Dimon上一次炮轰比特币是2015年11月。当时他表示：“你们在比特币上浪费时间。虚拟货币，比特币兑美元，这将终结。没有政府会支持一个能不受监管跨境的虚拟货币。这不会发生。区块链是一项新科技。它更便宜、更有效、更安全，我们将使用该技术。它可以被用来运输货币，而这个货币将是美元，不是比特币。”
Dimon当时表示：“没有政府将长期对比特币忍气吞声。现在比特币规模还较小，许多参议员和众议员会表示支持硅谷创新。但是事实上，没有货币能避开政府监管。”
虽然不看好比特币，但是Dimon对区块链技术表示支持。事实上，早在2015年，摩根大通就和其他22家主要银行与一家区块链创业公司R3达成合作伙伴关系，研究区块链技术。
区块链技术在分享数据库中至关重要。区块链技术让人们可以交换信息，以及类似于比特币、股权凭证、合约、证券等虚拟货币。通过区块链技术，跨境消费将使其变得更快速、更便宜。
自2015年11月Dimon发表以上言论以来，比特币累计上涨1018%。
来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3030383