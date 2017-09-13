“谁交易 解雇谁” 摩根大通CEO炮轰数字货币 比特币急跌

摩根大通CEO Jamie Dimon称数字货币是“骗局”，“比郁金香泡沫更糟糕”，并称这不会有好结果，终将破灭。他表示，任何交易比特币的交易员应该因为愚蠢而被解雇。

比特币转跌，下挫2.3%。 以太币下跌3.35%。 这不是Dimon第一次抨击比特币。Dimon上一次炮轰比特币是2015年11月。当时他表示：“你们在比特币上浪费时间。虚拟货币，比特币兑美元，这将终结。没有政府会支持一个能不受监管跨境的虚拟货币。这不会发生。区块链是一项新科技。它更便宜、更有效、更安全，我们将使用该技术。它可以被用来运输货币，而这个货币将是美元，不是比特币。”