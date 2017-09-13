e租宝案宣判 网贷步入严监管

主犯丁宁被判无期徒刑

作为目前互金领域爆发的非法吸存金额罪的平台，e租宝案一审结果颇引人关注。

据新华社消息， 2017年9月12日，北京市第一中级人民法院依法公开宣判被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被告人丁宁、丁甸、张敏等26人集资诈骗、非法吸收公众存款案，对钰诚国际控股集团有限公司以集资诈骗罪、走私贵重金属罪判处罚金18.03亿元；对安徽钰诚控股集团以集资诈骗罪判处罚金1亿元；对丁宁以集资诈骗罪、走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产50万元，罚金1亿元；对丁甸以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金7000万元。同时，分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪，对张敏等24人判处有期徒刑3-15年不等，并处剥夺政治权利及罚金。

经法院审理查明，被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司于2014年6月-2015年12月，在不具有银行业金融机构资质的前提下，通过e租宝、芝麻金融两家互联网金融平台发布虚假的融资租赁债权项目及个人债权项目，包装成若干理财产品进行销售，并以承诺还本付息为诱饵对社会公开宣传，向社会公众非法吸纳巨额资金。其中，大部分集资款被用于返还集资本息、收购线下销售公司等平台运营支出，或用于违法犯罪活动被挥霍，造成大部分集资款损失。此外，法院还查明钰诚国际控股集团有限公司、丁宁等人犯走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪的事实。

非法集资案件赔付率不一

对于e租宝案受害投资人来说，在宣判之后，更关注资金赔付问题。

据了解，e租宝案发后，公安机关全力开展涉案资产追缴工作。截至目前，本案已追缴部分资金、购买的公司股权，以及房产、机动车、黄金制品、玉石等财物。现追赃挽损工作仍在进行中，追缴到案的资产将移送执行机关，最终按比例发还集资参与人。据检察机关先前披露的材料显示，2014年6月-2015年12月，e租宝案借助互联网非法吸收115万余人公众资金累计762亿余元，扣除重复投资部分后非法吸收资金共计598亿余元。至案发，集资款未兑付共计380亿余元。

北京盈科(上海)律师事务所律师刘璟曾分析指出，由于e租宝在全国各地有多家线下理财门店，因此各地方公检法也会单独进行侦查审理。而投资者资金退还工作也将在全国案件审理结束后进行。

当前我国非法集资犯罪案件高发，涉及人数众多，风险隐患大量积聚。2016年，全国检察机关公诉部门受理非法集资案件9500余件，其中，非法吸收公众存款案件8200余件、集资诈骗案件1200余件。非法集资案件的赔付问题成为受害投资人关注的重点。

据网贷之家此前发布的《22家P2P问题平台宣判汇总》研究报告显示，e租宝负责人丁宁是目前已宣判的问题平台中第三起获无期徒刑的判罚案例。前两起分别为银坊金融负责人蔡锦聪、融信宝负责人穆海南因集资诈骗罪被判无期徒刑，并均处罚没收全部个人财产。在赔付比例上，网贷之家此前选取了12家已宣判P2P网贷平台作为研究样本，各家P2P网贷平台的赔付比例相差较大。12家中仅有5家P2P网贷平台有具体的赔付方案，网赢天下、东方创投、中宝投资、优易网、铜都贷。前4家赔付比例在40%之上，网赢天下的赔付比例达到60%，铜都贷的赔付比例最低，仅为12.3%，而其他7家P2P网贷平台法院则未公布赔付的具体相关信息。

盈灿咨询研究员陈晓俊表示，从立案数量、宣判数量看，平台数量较少。从已经宣判的平台看，相比投资人可能遭受的损失，罚金加刑期并不算高，可见平台犯罪成本较低。对于投资人来说，对网贷投资的风险要有足够的认识，如果已经踩雷，就要学会保护自己，努力维权。

行业开启严监管时代

e租宝的轰然倒地对追求高速增长的互金行业敲响了警钟，也开启了一个严监管时代。在e租宝事件之后，网贷监管进程加快。

8月25日，银监会官网发布《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》（以下简称《信披指引》），至此，网贷行业银行存管、备案、信息披露三大主要合规政策悉数落地。银监会相关负责人表示，该《信披指引》与2016年8月24日发布的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》、《网络借贷信息中介机构备案登记管理指引》、《网络借贷资金存管业务指引》共同组成网贷行业“一个办法三个指引”制度体系。

“'一个办法三个指引'贯穿网贷行业管理全流程。”中国社会科学院金融研究所副主任尹振涛表示，《办法》是一个统领性的管理思路，《备案登记指引》是准入门槛，《存管指引》是从支付清算的角度防控网贷行业最重要的风险防范手段，《信披指引》则是日常管理，能够做到事前预警、事中监控、事后防范的重要手段，也是网贷行业监管的一个基础设施建设。

在中国人民大学法学院副院长、金融科技与互联网安全研究中心主任杨东看来，“1+3”体系的完成，标志着网贷行业进入有序发展新阶段。

中国政法大学互联网金融法律研究院院长李爱君指出，金融是一种以高风险为特征的行业，老百姓在投资前更需要掌握一定的金融知识，知道任何投资行为都要风险自担；而如果投资者参与的金融活动涉嫌违法犯罪，就将承担更大的风险。

在投资者层面，北京大成律师事务所合伙人肖飒建议，投资者要积极了解平台模式背后的商业逻辑，如果明显背离经济规律，则必须壮士断腕；学习基本法律知识，对于集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪有一定认识，及时识别平台由正常平台演变成“不法平台”。

来源：北京商报记者 刘双霞/文 张彬/制表