力推乙醇汽油 提速能源调结构

能源消费结构加速优化，乙醇汽油入局。9月13日，国家发改委、国家能源局等15部委联合印发《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》（以下简称《方案》），提出以生物燃料乙醇为代表的生物能源是国家战略性新兴产业，并明确到2020年要在全国范围内推广使用车用乙醇汽油，基本实现全覆盖。分析认为，虽然具备清洁低碳等突出优势，但乙醇汽油在国内的应用之路并非一帆风顺，未来市场接受度仍不明朗。

新型油品入局

除指定了乙醇汽油的推广时间表外，《方案》还提出，各有关单位要大力发展纤维素燃料乙醇等先进生物液体燃料，满足持续增长的市场需求，2020年，市场化运行机制要初步建立，先进生物液体燃料创新体系初步构建。到2025年，力争纤维素乙醇实现规模化生产，形成更加完善的市场化运行机制。

所谓车用乙醇汽油，即在常用汽油中添加10%的生物燃料乙醇，这种燃料可有效减少汽车尾气中的PM2.5等细颗粒物排放，从而改善空气质量。对于普通消费者来说，主要接触渠道为车用燃油。

我国生物燃料乙醇产业发展始于“十五”初期，2001年为了解决大量“陈化粮”处理等问题，我国正式启动生物燃料乙醇试点。截至目前，我国生物燃料乙醇年消费量近260万吨，产业规模居世界第三位，乙醇汽油消费量已占同期全国汽油消费总量的1/5。

上周末，工信部副部长辛国斌刚刚表示，该部门已经开始研究制定停止生产销售传统能源汽车的时间表，不到一周的时间内，15部委又出台《方案》推广清洁燃油，引发业内诸多联想。有分析认为，《方案》可以看做是我国为调整能源消费结构打出的组合拳之一。

“当前，我国对进口石油的依存度已经达到67%的历史最高水平，如果任由这一态势发展，能源消费结构隐患将愈加突出”，中国能源网首席信息官韩晓平向北京商报记者分析，乙醇汽油能够部分替代传统汽油，更充分的燃烧特性也有助于减少雾霾颗粒排放，加速空气质量改善；而生物燃料乙醇产业是应对粮食库存过剩的有效途径，能够有效实现农民增收。

漫漫推广路

尽管获得了15个国家部委的力推，但乙醇汽油的推广之路或许没有那么轻松。

原材料产量提升速度不如预期就是其中一个突出问题。作为调和乙醇汽油重要原料，燃料乙醇的生产在一定程度上决定了我国乙醇汽油的生产规模。国家发改委曾提出，2020年我国将实现生物燃料乙醇年利用量1000万吨的目标，但据业内统计，去年我国燃料乙醇产量大约只有260万吨，740万吨的产销缺口可谓是一大挑战。

有专家认为，虽然乙醇作为燃料有环保、经济等特点，但是缺点也十分突出。由于乙醇的蒸发温度大于汽油，会影响混合气的形成和燃烧速度，从而影响到动力输出。有统计显示，若汽车不做出任何改动，直接改用乙醇汽油，发动机油耗会增加5%。还有消费者告诉北京商报记者，根据实际体验对比，每公里乙醇汽油比普通汽油消耗量远高于这一数字。

“未来乙醇汽油向全国推广确实存在诸多不确定性，国际市场原油价格走势、国内粮食生产态势就是其中两个影响因素”，厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强表示，例如此前一段时间国际油价居高不下，但乙醇成本较低，二者调和而成的乙醇汽油相较普通汽油的价格优势明显；但目前国际油价整体显著回落，乙醇汽油的整体价格优势就被稀释了。

然而，韩晓平也表示，考虑到较强的环保特性，未来我国大力推广覆盖乙醇汽油，甚至为乙醇汽油量身定制油品标准、强制使用仍是大概率事件，“实验室多次试验基本证明乙醇汽油各类技术没有问题，只要形成严格的检验制度，未来乙醇汽油的潜在需求空间十分可观”。

催生过渡车型

据了解，截至2016年底，我国汽车保有量约为2亿辆，在更广的范围内使用乙醇汽油还需得到车企的接受和认可。

“使用乙醇汽油对汽车油箱等部件都带来了新的要求。”一家自主车企相关负责人告诉北京商报记者，国内尚未有车企专门研发使用乙醇汽油的专用车型，未来在大规模使用乙醇汽油的背景下，相信车企会做出适应性的改造。汽车评论员凌然表示，多年以后我国会面临能源枯竭，汽车尾气排放给大气环保带来严重污染，乙醇汽油的推广使用可以大大减轻环境压力。

凌然表示，燃油车比乙醇汽油车动力更大，但是燃油车相对造成的污染量更大，虽然乙醇汽油存在动力不足、缺乏力量等问题，但随着全社会对于车辆环保性能的要求日益提升，主要瞄准使用乙醇汽油等清洁能源的车辆需求也将稳步上升，“使用乙醇汽油的同时也会刺激石化、冶炼等企业不断提升技术，尽快实现乙醇汽油与燃油车动力统一”。

汽车专家张志勇也表示，未来我国机动车市场中新能源车必将占据大头，但目前国内燃油车占比过重，难以在短期内实现新能源产品完全铺开，在中间过渡期内，乙醇汽油的推广能有效保护环境，起到新旧衔接的作用，“从技术来说，乙醇汽油对燃油车没有任何损害，作为交通工具来说，乙醇汽油动力也不存在问题”。

北京商报记者 蒋梦惟 张畅 实习记者 高春艳/文 张彬/制表