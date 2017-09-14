iPhone X背后：苹果真的失去现在和未来了吗？

首先从发布的iPhoneX看，其最大的卖点，诸如全面屏（苹果将之称为Super Retina Display）、Face ID面部识别、无线充电配置和功能等目前在Android阵营的部分手机中均已经实现，甚至在某些方面领先于苹果。加之其接近1000美元的起始价，理论上iPhoneX大卖的可能性应该不高，至少部分业内人士已经给出了这样的结论，但事实真的会如此吗？

众所周知，自2014年iPhone 6问世以来，iPhone就没有进行过重大的设计改进，当时手机首次分为两种尺寸（最主要的是苹果首次推出了所谓的大屏手机）。从那时起，2015年的iPhone 6s和2016年的iPhone 7款都遵循了相同的基本模式，只进行了部分硬件调整和性能改进。其实单就之前的iPhone6，其之所以大卖，最主要的是满足当时苹果iPhone用户对于大屏手机被压抑的需求，而彼时以三星为代表的Android阵营的大屏手机已经在市场存在和热销了若干年。

但此次iPhoneX不同，至少从业内称其为“跟风”的角度看，与此前在大屏的采用上，苹果明显加快了“跟风”的速度，例如在今年热炒的所谓全面屏上，目前仅有三星、夏普、小米发布了实际的产品。尽管其后会有更多的厂商发布全面屏手机，但从真正上市较量的时间看，我们认为对于苹果而言，这次是与Android阵营厂商是站在同一起跑线上。而鉴于苹果“最优非最先”的产品策略，此次iPhoneX对于苹果来说，要么是迫于产业的竞争压力，要么就已经早有布局。究竟是哪种，要待其上市后其给市场和用户带来的真实体验，尤其是与对手相比来决定。

与上述有待市场检验的体验相比，可以确定或者说对于苹果利好的是，苹果iPhone本身的品牌影响力和忠诚度依然是无人能敌。例如近日Fluent营销平台对2117名智能手机用户进行的调查显示，近80%的iPhone用户表示他们计划升级到新款iPhone。另有47%的受访者称至少拥有4款iPhone。另外70%的称他们的下一部手机还将是另一款iPhone，他们甚至不会考虑其他品牌的手机。而在计划升级新iPhone的受访者中，有40%的人计划购买iPhone 8（iPhoneX），而打算购买iPhone 7s Plus（iPhone8 Plus）和iPhone 7s（iPhone8）的用户分别为19%和17%。

而在日渐下滑的中国市场，近期全球行业分析公司Counterpoint发布的报告显示，苹果公司在这种超高端市场的份额保持在80%，前十种热销产品中的一半来自苹果。尽管中国品牌在年轻买家中很受欢迎（例如OV），但只有四分之一的OV买家选择再次购买同一品牌，而超过半数（53.4%）的iPhone购买者则选择了另一款iPhone。不知业内看来上述调查作何感想？我们认为这是iPhoneX除了产品因素本身，可能依然会热销的其他手机厂商短期内难以通过一个或者几个产品就可以具备的基础或者说是竞争力。

在此我们需要补充说明的是苹果的所谓“最优非最先”的产品策略，即苹果不追去创新的所谓第一，而是此创新之上的极致体验。以全面屏为例，据称夏普是全面屏的鼻祖，其目前发布的所谓的全面屏手机也已经是数代之后的产品，但夏普在智能手机市场的表现却难以让人恭维，至少与其创新的领先性相比是大相径庭。由此可见，在当下成熟和格局已定的智能手机产业，如果是非基于生态层面（包括硬件和软件）紧密耦合的创新，将很难撼动苹果的位置。

既然提到了软硬结合的生态，自然引出了苹果具备的一个其他厂商不具备的短期内难以被撼动的优势，就是其围绕iPhone打造的生态，而且这种生态随着新iPhone的发布还有巩固和引领的趋势，最典型的表现就是AR。据称，苹果iPhone的每一次升级或者创新背后都与之生态原有或者新的应用相匹配。具体到此次iPhoneX（包括iPhone8和iPhone8 Plus），其在CPU和GPU上的大幅升级和性能的提升，就是为了扩大其此前发布的ARkit的应用和体验。不要小看苹果在生态应用方面的开拓和创新，正是由于ARkit，让此前谷歌多年投入的Tango毁于一旦，而不得推出新的ARCore应对，也就是说苹果改变了未来AR应用的模式和生态。而众所周知的事实是AR被业内喻为下一个新的产业机会。

对此，摩根士丹利在看好苹果股价再上涨逾50%时高度评价了ARKit对于苹果现在和未来的战略地位，即ARKit完善了苹果的软件和硬件生态系统，为其带来了重大的先发优势，苹果现在已经同时控制了虚拟现实应用赖以运行的硬件和可供第三方应用被创造出来的软件平台，与谷歌Tango和ARCore相比，虚拟现实技术在iOS系统上将可得到更加广泛的采用，开发者将会认识到iOS平台上应用将可得到广泛传播的潜力。

其实提及生态的“护城河”作用，一直在PC产业独领风骚30多年，占尽优势的Wintel（一硬一软）就是很好的例子，尽管期间饱受Linux及ARM架构的冲击，不仅没有被丝毫的撼动，反而更加巩固，甚至连Wintel中的微软曾经试图通过ARM+Windows（Windows RT）的组合独辟蹊径也未能如愿。还有就是智能手机产业本身苹果最大的竞争对手三星，虽然其在出货量上远远超过苹果，且在硬件上不输，甚至在某些方面领先于苹果，但正是由于在系统、软件等应用生态方面的缺失，让其在体现产品真正价值的营收和利润方面始终不及苹果。

综上所述，此次iPhoneX的发布，表面上看起来仍是“跟风”之作，但苹果显然已经加快了“跟风”的节奏（至少与此前大屏的采用相比），以期扭转目前其核心产品iPhone下滑的趋势，体现出了苹果只争夺朝夕的心理，毕竟资本市场给苹果造成的营收和利润压力不可回避，至于能否继续引领未来10年的智能手机产业趋势，我们只能说边走边看，但至少从刚刚起步的AR应用和体验及软硬结合发展的生态角度，苹果还是显现出了比较清晰的战略。