比特币崩了，这家被炒飞了的央行股票呢？

摘要：7月以来，比特币价格和瑞士国家银行股价的走势惊人地相似。昨天比特币价格大跌，但是瑞士央行的股价依旧涨势喜人，7月到现在股价涨幅高达99%，现在的股价甚至还要高于比特币的价格。

昨天比特币中国将要关闭数字平台的新闻，让包括比特币在内的一系列加密数字货币大跌，然而，还记得那只涨势跟比特币不相上下的央行股票吗？

昨天下午，第一财经发布文章称监管要求国内比特币交易平台全部关停后，比特币中国也表示平台交易将于今年9月30日停止所有交易。随后，各大数字加密货币应声大跌，以人民币计价的比特币价格一度下跌逾30%。

截止目前，比特币兑美元价格也跌至3414.10美元。

虽然比特币价格跌了，不过跟比特币一样在今年疯狂上涨的瑞士国家银行并没有受到影响，9月14日该只股票价格涨幅达到9.29%。

目前，瑞士国家银行的股价为3825瑞士法郎，约合3977美元，甚至高于比特币的价格。

今年以来，比特币价格和瑞士国家银行股价的走势惊人地吻合。其中，瑞士国家银行股价从今年7月开始就直线攀升，从7月初的不足2000法郎一路狂飙，从7月初到现在涨幅多达99%。

不说涨幅惊人，单是央行股票能够上市交易这件事也够让人惊讶了。

一般来说，央行是一国干预经济的重要机构，其主要职能是制定和执行货币金融政策。但瑞士国家银行是一家于1907年成立的股份制公司，在瑞士证券交易所上市，股票数量为10万股，股东中约48%是私人，其中25%拥有投票权。

至于为什么这只一直默默无闻的股票能够突然暴涨，分析师们给出了各种猜测，有业绩向好说、股票回购说等。其中的避险天堂说认为，瑞士央行的股票偶尔和黄金的走势偶尔曾出现趋同，近来加剧的地缘政治风险可能刺激了对瑞士央行股票的避险需求。（详见《读要闻|一个月涨50%，这家央行的股票被游资炒上了天》）

值得一提的是，由于瑞士央行股票交易量“迷你”，即使是小量交易都会导致巨大的价格波动。

金融博客ZeroHedge推测，当比特币大跌的时候，投资者们可能正在涌入这只神秘暴涨的股票。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3030874