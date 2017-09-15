宜投金服疑爆雷 P2P加速退出

随着银行存管、信息披露等监管规定明确，难以完成合规要求的忘带平台生存空间不断缩小。9月14日，杭州宜投金服被曝出现问题，在分析人士看来，该平台今年以来加息、返现、变更法人等一系列举动都有警示信号。随着监管趋严，平台的退出节奏还会加快，问题平台也可能加速爆发。

宜投金服疑爆雷

9月14日，据投资者爆料，杭州宜投金服爆雷，经侦已经到公司调查，并附多张现场视频和照片。据悉，宜投金服是一家融资租赁债权投资平台，将债权资产转化为低门槛、低风险的投资机会，通过资产端债权转让的模式线上获取资金。公开资料显示，宜投金服的运营主体为杭州宜投金融服务外包有限公司，成立于2015年1月30日，官网显示交易额达2.84亿元。

北京商报记者注意到，该平台的“公告”栏目在9月14日11点12分仍有更新，显示内容为“尊敬的用户您好，感谢您对宜投金服的信任。特权标NO.0007新标发布，年化率高达13.98%，欢迎您的投资”。不过，北京商报记者之后多次拨打该平台客服电话，均无人接听。

极具诱惑力的高收益率是众多爆雷平台的最后狂欢。9月宜投金服曾推出了多种优惠活动以吸引投资人。该平台网站显示，9月1日-15日期间，单笔投资额1万元起，即可获得相应现金奖励，且以1万元整为递增倍数，翻倍发放奖励。9月12日-15日，在宜投金服投资30天及以上标的，单笔投资满一定额度，还可获得电商平台消费卡奖励。

更值得关注的是，宜投金服在9月初推出特权加息标的，特权标显示，“45天期限标的年化利率为9.8%，此款为活动特权标，活动利率为13.98%”。

与网贷行业整体降息的情况不同，宜投金服理财产品的收益率较高，大部分标的收益率在8%-12.98%之间，特权加息标的收益率为13.98%，新手标利率也高达15%，标的资产类别以融资租赁和车辆质押标为主。

在分析人士看来，平台短时间内频繁推出优惠活动需要引起关注。网贷之家研究院院长于百程表示，一些平台爆雷前会出现加速融资的现象，比如大力搞活动、加息、大量发短期标的行为。

北京寻真律师事务所律师王德怡也指出，一般来讲，平台跑路前有可能出现发标量骤增、利率超常、资金撤离、投资者兑付困难等征兆。

股东频繁变更需引重视

北京商报记者还注意到，今年宜投金服的工商信息有多次变更记录。今年4月11日，该平台股东由“杭州月宇股权投资合伙企业（有限合伙）变更为陈文敏；企业类型随之由私营有限责任公司变更为一人有限责任公司；法定代表人也由章玲变更为陈文敏。5月27日，该平台股东和法定代表人再次变更，均由陈文敏变更为黄剑峰。

事实上，平台爆雷前夕往往会有一系列动作，包括实际控制人的变更等，类似的案例不在少数。今年9月初，曾获得四轮融资的网贷平台乐投天下被曝提现困难，投资人找到原乐投天下法人、创始人杨亮讨要说法。不过，杨亮指出，在2016年底乐投天下B轮融资时，他已将股权全部出售，新股东已全面接手公司的运营管理。工商信息显示，2016年12月27日，该平台的法人、董事长变更成了高建荣。

此外， 去年6月底，杭州的共时理财被曝提现困难、办公地点早已人去楼空。而出事前，共时理财在短时间内也频繁变更了法人与股东。

在分析人士看来，平台实际控制人和法人代表频繁变动需要引起投资人的关注。于百程表示，变更公司法人和实际控制人，对于平台来说属于重大事项。平台的经营管理层、经营策略、业务结构等，都可能随之发生改变，如果新法人和股东经验不足、能力不够，还可能引发平台的风险事件。

王德怡指出，平台法人代表或实际控制人变更除了因正常的公司人事变更或股权变动，还有一种情况是原法定代表人在为跑路做准备。他表示，根据最高人民法院关于执行的相关规定，如果公司在司法诉讼或仲裁中败诉，导致法院无法执行的，法院可能将该公司列入失信名单，同时受限的还有公司法定代表人个人，以及一部分公司的实际控制人。被纳入失信名单的被执行人将无法乘坐飞机、高铁及高消费等，活动空间大为受限。因此，一些公司在跑路前完成上述人员更迭，是为了从民事上逃避法律责任做准备。

市场呼吁良性退出

随着银行存管、信息披露等监管规定明确，难以完成合规要求的平台生存空间不断缩小。事实上，9月已有多家平台出现问题。9月7日，酷盈网发布清盘公告，客服电话即日起停止服务。分析人士指出，在网贷行业进入整改合规的关键阶段，未来网贷平台难以完成合规的会大量退出。

中国互联网金融协会秘书长陆书春表示，“目前网贷平台正常运营的有2000多家，现在每个月有几十家平台退出，未来P2P备案不了的平台要良性退出。但退出不能带来风险，要研究行业有序退出的问题。互联网金融的发展宁可慢，但不能乱”。

业内人士建议投资者把对平台安全性的考察放在投资决策之前，一是对承诺超高回报率的平台保持警惕，二是尽量选择合规完成度高、信息透明度好的实力平台。王德怡表示， 对投资人而言，应尽可能选择公司治理结构完善、人员稳定的平台进行投资；若某平台的人事发生重大变动，该平台内部经营很可能出了问题。

于百程指出，随着监管的趋严，平台的退出节奏还会加快，问题平台也可能加速爆发。对投资人来说，应该采用保守策略，降低收益预期，优先选择合规情况好、综合实力强的平台。

北京商报记者 刘双霞/文 代小杰/制表