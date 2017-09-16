中国监管引发巨震！比特币坐上过山车 半天回涨800美元

摘要：比特币交易价一度升破3800美元，较日内低位反弹逾800美元。周五传出火币网及OKCoin9月关停消息，比特币曾跌破3000美元。后财新报道称，这两家平台涉及的交易规模、人数较大，监管决定给予1个月的缓冲期。

本文首发于北京时间15日18点12分，15日22点14分、16日先后更新。

京沪两地重拳出击，数字货币之王比特币价格本周五巨幅震荡，犹如坐上了过山车。

比特币交易所Bitstamp数据显示，北京时间9月16日5点45分左右，比特币交易价升破3800美元，较日内低点2972美元反弹超过800美元，涨逾27%，较开盘涨约18%，收复了周四以来跌幅。

北京时间9月15日上午十点半左右，一份“北京监管机构命令将在9月前关停辖区内比特币交易所”的文件在微博上流传，比特币开始下挫。

下午五点，证券时报证实这份文件内容属实，并称国内几家主要的比特币交易所遭北京监管者约谈。有媒体解读称“所有的比特币平台将在5天之内关停”，比特币继续重挫，一度跌破3000美元。

晚上八点，财新报道称，此前媒体称所有比特币平台“仅留5天”有误，监管当局的要求是各交易所要制定妥善的清退方案，保证在9月底前关停。火币网及OKCoin两家平台涉及到的交易规模、人数较大，并且此前没有做过ICO或上线相关代币，因此有关部门决定，将给予火币网、OKCoin1个月时间的缓冲期，也就是说可以到10月底再关停，但具体方案还在研究当中。

随后，比特币价格逆势拉涨，一度反弹至3346美元，甚至超过了证券时报“证实文件属实”前的点位。

晚上9点半，火币网、OKCoin先后发布消息，称停止了该平台上的新用户注册，并称将于9月30日前通知所有用户即将停止交易；将于10月31日前，依次逐步停止所有数字资产兑人民币的交易业务。此后，两大交易平台的比特币再次大幅下挫，从19100元跌至17200元。

但是，9点45分以后，比特币价格再次反弹，截至发文，火币网上比特币价格已经涨至20000元以上。周五美股午盘前，比特币兑人民币站上22180元，较日低反弹32%。

中新网周五援引接近监管的知情人士称，“虚拟货币现在一天全国交易量不完全统计是200多亿，这个交易量太大了。如果规模还降不下来，还会有更严厉的措施。”

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3031006