打脸了！CEO怒斥比特币是骗局，但摩根大通却在欧洲悄悄低吸？

除非你生活在火星，否则不可能错过摩根大通CEO怒斥比特币是骗局的“大新闻”。

9月13日，摩根大通CEO Jamie Dimon称数字货币是“骗局”，“比郁金香泡沫更糟糕”，并称这不会有好结果，终将破灭。他表示，任何交易比特币的交易员应该因为愚蠢而被解雇。

第二天，摩根大通发布研报，再次对加密货币提出质疑。其认为，加密货币市场与欺诈性“金字塔骗局”有点相似。必须大量发展“下线”才能赚钱，每一层必须比起上一层大，佣金则大部分归入上层。比特币创始人最初挖矿并非难事，但后来者所遇难度逐渐增大，最终无利可图。

摩根大通对比特币的二连击导致比特币价格由涨转跌，带动所有加密货币齐跌。

可是，为什么摩根大通又要在欧洲交易所买比特币ETF呢？

纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所可以交易比特币ETN（交易所交易债券）......

“Bitcoin Tracker One-SEK”是瑞典公开交易所交易的票据，该ETN以瑞典克朗计价，能让投资者以更低费率获得以美元计价的比特币的回报。 Bitfinex,、Bitstamp和GDAX等交易所的美元计价比特币都能转换成以瑞典克朗计价。

过去几天以美元计价的比特币价格暴跌，但ETN却出来大量资金流入，目前已经较净资产价值出现了约20%的溢价。

猜猜是谁在买？

对！摩根大通证券是第四大买家......

这暗示两种可能：

1）要么趁Dimon”口头打压“比特币的时候，摩根大通用自营账户大量逢低买入。

2）摩根大通是在为客户买比特币，但在CEO警告全世界加密货币是场骗局之时，还帮着客户买一种自己认为是”庞氏骗局“的资产，是不是不大负责任？

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3031164