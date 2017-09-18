中国比特币交易“转场”海外

继比特币中国宣布停止一切数字资产交易业务后，9月15日晚间，火币网、OKCoin发布公告称，即将于10月31日前停止所有数字资产交易业务。这却并不意味着中国投资者比特币交易的彻底“终结”。北京商报记者采访多位投资者了解到，目前投资者一方面考虑如何从平台快速提现，另一方面，由于国内外比特币出现了较大差价，也在考虑转战海外平台进行套利。

关闭平台并不突然

9月15日晚间，火币网、OKCoin先后发布公告称，9月4日中国人民银行等七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，要求中国境内融资代币和虚拟货币的交易做出全面清理整顿工作，平台于9月15日下午正式接到了监管部门的通知和指导，将于9月30日前通知所有用户即将停止交易。

平台原公告中称：仅停止人民币交易业务，其余业务不受影响。随后，9月16日午间，虚拟货币交易所火币网、OKCoin币行就此前《关于停止人民币交易业务的公告》做出了修订，表示下一步计划是将停止所有关于虚拟货币的交易业务。

另外，公告中，两大比特币交易平台关于注册、充值、提现、提币等业务均做出了详细的安排。其中，对于提现业务，火币网称，坚持实施100%准备金制度，由于即将可能发生的提现排队情况，将承诺的提现处理时效从原有的24小时到账，变更为72小时内到账。对于提币业务，火币网称存储在平台的各类数字币资产均可以正常提现。

关闭比特币交易平台的决定并非突然。早在2013年12月，央行等5部委发布《关于防范比特币风险的通知》称，比特币不是真正意义的货币，而是特定的虚拟商品。同时《通知》还要求各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务。当时，比特币价格出现断崖式下跌，从最高8000元/个跌至1000元/个谷底。

中国投资者转向场外及海外

尽管平台停止场内的交易业务，但仍无法阻止场外交易的进行。北京商报记者了解到，除了一部分投资者在按照正常流程退币以外，也有一部分投资者正抓紧时间抄底借反弹获利，寻找渠道进行场外交易，或准备“进军”海外市场。

对于场外交易，比特币投资管理专家孙泽宇解释称，场外交易就是不经过交易所私下买卖。

具体是，投资者A把币转投资者B，投资者B把钱给投资者A。而且场外交易不一定要面对面，他们通过微信、QQ群先联系，在基于一定的信任基础下，进行交易，或者找人做第三方担保。

“我不懂这个，我只是赚差价。”炒币交流群中一位在泰国的交易中介向北京商报记者表示：“国内交易平台要关闭了，想玩币只能去国外，我在泰国，可以帮你卖成泰铢，然后兑换成人民币给你，这样会比国内价格高一些。”

另外有资深投资者表示，此时是“搬砖”的好时机。所谓“搬砖”，就是从国内平台买进比特币然后转移到海外平台，再将海外平台的比特币提现存到境外银行账户里。收益为海内外平台的价差，成本为比特币交易的手续费和转移手续费。

场外及海外风险难监管

在分析人士看来， 场外交易不同于交易平台的场内交易，其中风险更难预测和监管。孙泽宇表示，场外交易的风险在于无法监管，一方面，钱是不是黑钱无法验证；另外，如果交易不成功，或者一些小群体利用担保交易骗人也是风险所在。

数字货币资深研究员肖磊分析称，一方面，场外交易投资者首要面对的是信誉风险，交易时用人民币买比特币，或者卖了比特币收回人民币，这样的线下交易在签合同时，必须要面对面，不然无法保证安全。如果不是面对面交易，利用第三方交易也是不可以的，因为国家明确规定第三方不能提供类似的服务。另一方面，如果交易完全转到场外，对于监管也是很大的难题。比特币本质上是运用网络交易，拿到比特币之后，国内没有交易所，投资者会有很大动力、意愿和需求去研究国际交易，去国际市场进行交易。由于国内投资者基数很大，如果上百万的投资者涌入国际市场，也会给监管带来一定的难度。

关于未来比特币的发展，肖磊表示，目前场外交易是没有办法取缔的，因为监管并没有说持有比特币非法。现在只是暂停比特币的线上交易，未来币币交易应该还是存在的。另外，资金的流失方面不用太忧虑，国内的投资者将比特币拿到国际市场卖，拿回的是美元，最终还是要汇回国内换成人民币。目前来看，监管部门首要考虑的还是风险。

北京商报记者采访的多位专家均表示，在停止平台的交易业务之后，监管的下一步可能会着重于对场外以及海外市场监管。有消息称，有关部门已经做出了《关于部署“阻断比特币海外交易行为”技术预案》，不过消息还有待进一步求证。

北京商报记者 岳品瑜 实习记者 张弛