纸包不住火。一直矢口否认撤出中国的乐天集团最终决定出售中国乐天玛特，乐天在华投资的8万亿韩元业务也有可能陷入更大困境。然而，准备撤离中国市场的乐天玛特112家门店出售并不顺利，乐天和证券界推算乐天玛特的账面价值达8300亿韩元，但收购方提出的报价远低于这个数字。

谁来接盘

来自乐天集团和投资银行界消息称，乐天玛特最近与北京华联集团讨论门店出售事宜。之后乐天玛特又与泰国正大集团等进行了谈判。但这些企业的收购报价比账面价值低30%以上，谈判没有进展。

北京商报记者9月17日下午走访乐天玛特国瑞城店时发现，大部分商品已经撤柜，其余商品正进行大减价促销，虽然是周日，但顾客寥寥无几。生鲜食品、饮料区的货架基本撤掉了一半，家居电器区的产品也不全了，平日里卖生鲜产品的冰柜空空如也。在超市入口通道里，一些商品正在进行低价甩卖，纸箱上贴着印有转出店和转入店信息的装箱单。

尽管此前曾多次传出乐天集团要出售在华乐天玛特的消息，但乐天集团随后都予以否认和紧急澄清，并称“决不放弃在华业务”。9月11日，乐天方面曾紧急澄清，乐天集团目前没有讨论撤出中国市场的任何事宜。不仅乐天玛特超市业务，乐天百货、乐天世界、乐天制果、乐天影院等20多个相关子公司均已进驻中国市场，考虑到在华企业市场规模和成长潜力，乐天绝不放弃在华业务。

乐天还是没撑住。不到一周，情况发生急剧反转，乐天玛特在华业务9月14日被证实正在出售。乐天近日决定出售在华超市乐天玛特，并选择高盛作为出售主管公司。目前出售范围尚未确定，但不排除将112家在华超市全部出售的可能。

就在今年3月，乐天玛特在中国还拥有115家店，此后乐天玛特在中国陆续停业，112个门店中有87家关门歇业。据推算，6个月间，乐天玛特的损失达5000亿韩元（约合人民币29亿元），若目前的情况持续到年末，损失额将达1万亿韩元。

投资银行界有关人士表示，乐天着急出售，因此在谈判中处于不利地位，而收购方也很清楚乐天当前的处境，大幅压低价格。该人士还表示，中国乐天玛特今年上半年销售额为去年的1/5，很难以满意的价格出售。

中韩冰点

“萨德”之前，乐天从2008年起在中国大规模扩张。不过，今年2月乐天集团与韩国政府签署换地协议，同意让出集团属下的高尔夫球场土地，以便美国部署“萨德”反导弹系统。此举引发中国强烈不满，乐天在中国的业务也因此受到重创。

9月7日凌晨，韩美军方将“萨德”反导系统剩余4台导弹发射车及相关物资运入韩国星州“萨德”基地。当天中国外交部发言人耿爽在例行记者会上表示，中方已就美韩“临时”部署“萨德”向韩方提出严正交涉。

“萨德”剩余发射车部署板上钉钉，中韩关系进一步趋冷，在此情况下，乐天决定正式推进超市业务转让。

“萨德”事件爆发后乐天玛特一直业绩断崖式下跌，全靠韩国总部输血维持。今年3月乐天总部就向乐天玛特提供了3600亿韩元的周转资金，但到8月末就几乎“烧光”；8月31日，乐天玛特又宣布，为摆脱目前在中国面临的经营困局，决定出资3亿美元，对中国区乐天玛特进行第二轮紧急“输血”。当时乐天集团就已暗中考虑出售中国乐天玛特的可能性以及由谁接盘。

辽宁大学转型国家经济政治研究中心研究员李家成在接受北京商报记者采访时表示：“萨德”全面部署后，中韩关系很有可能长期处于下行的冷冻状态，在华韩企受到冲击在所难免。“萨德”入韩并不会导致中韩关系25年来的发展成果一瞬间化为乌有、一切归零，但确实会导致中韩关系的严重倒退。甚至有学者称，“萨德”恐将导致中韩经贸关系一夜回到十年前。

投资动摇

作为韩国五大集团之一，乐天1994年开始进入中国，乐天玛特是乐天集团的一员大将。2007年12月，乐天玛特收购了中国北京万客隆的8家门店，正式进入中国市场。此后，乐天玛特在中国连续收购了多家卖场，遍地开花，北京、上海、山东、沈阳、重庆等地都能看到它的身影，中国随即成为乐天玛特最重要的海外市场。

目前，包括零售（乐天百货与乐天玛特）、食品（乐天制果和乐天七星）、旅游服务（乐天酒店、乐天免税店和乐天影城）等在内，乐天进军中国的子公司共有22家，在华投入8万亿韩元。

尤其是乐天在沈阳推进的乐天城项目共耗资3万亿韩元，该项目包括兴建乐天世界游乐场、购物中心、酒店、公寓等，但去年11月，该项目以有消防隐患为由被叫停。投资1万亿韩元并计划2019年竣工的成都乐天广场建设项目也同样面临困境。

随着乐天玛特已敲定转让，乐天在华业务或将陷入更大困境。韩国财经界相关人士表示，之前乐天未能轻易决定出售乐天玛特，也是担心给投入巨资的其他项目带来负面影响，但既已决定撤资，随着“萨德”风波的继续发酵，乐天在华投资的8万亿韩元项目可能全线动摇。

不过，乐天对此依然否认。乐天集团负责人表示，“乐天玛特的撤出不代表全部业务的撤出。现在在中国还有正在投资的业务，全面退出并不容易。”

北京商报记者 陶凤/文 李烝/制表