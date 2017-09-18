多亏中国 苹果终于允许“打赏”功能了

新浪科技讯 北京时间9月18日早间消息， 苹果 最近对其全球App Store指南进行的更新显示，该公司现在允许用户彼此发放现金打赏--这种行为虽然在中国广为流行，但苹果之前却对其爱恨交加。

今年早些时候，中国各大博客和新闻媒体都对腾讯微信在其iOS应用内删除打赏功能的消息感到惋惜，这项功能允许用户微信虚拟钱包内的现金向公众号打赏。

腾讯此举可能源自苹果的压力。该公司制定了严格规定：无论用户何时购买虚拟商品，苹果都会从所有交易中强制抽取30%的分成。他们把这种行为称作“应用内购”。然而，微信内广为流传的打赏功能却不受苹果控制，所以当用户向公众号打赏时，苹果无法抽取任何分成。

今年6月，苹果更新了App Store指南：除非用户使用虚拟货币打赏，否则将会禁止这种行为。此举表明苹果将会借此抽取分成。

当时的指导方针写道：“应用可以使用应用内购货币让用户'打赏'应用内的数字内容提供商。应用不能包含按钮、外链或其他行为调动模式来引导用户采用除应用内购外的其他购买机制。”

虽然最近更新的指导方针中仍然保留了这条内容，但苹果增加了一条额外内容，允许在不向苹果支付费用的情况下进行打赏。这条新增的3.2.1条款写道：

“只要满足以下条件，应用便可让用户向另一个用户赠送货币礼物，而不必使用应用内购：（a）该礼物必须是赠送者的自主选择；（b）100%的资金都要提供给礼物接受者。然而，如果这种礼物与获取数字内容或服务有关，就必须使用应用内购。”

此举表明，苹果将允许微信公众号打赏功能。但仍然存在一个问题：微信打赏按钮是否会回归？“数字内容”是否包括微信公众号的文章或视频？苹果和腾讯均未对此置评。

但无论如何，中国的打赏经济都已经使得苹果别无选择，只能主动融入其中--除了微信之外，还有很多流媒体应用也都采用这种模式。据统计，约有11%的微信用户使用过打赏功能，其中有37%表示自己每月打赏金额在5至10元人民币之间。事实上，仅凭打赏功能就能每天收入数百美元的微信公众号并不少见。

由于微信拥有9.63亿庞大的用户群，使得腾讯牢牢把控着中国社交媒体和游戏行业。有人甚至怀疑，微信在中国的流行可能导致苹果在该国销量放缓，因为用户可能会放弃iPhone，选择价格更低廉的手机，直到苹果允许他们在微信上使用所有功能为止。

这也意味着苹果必须与腾讯建立密切关系。事实上，他们似乎已经开始了。苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）在最近的财报电话会议上把腾讯称作该公司“最大的开发者之一”，他还补充道，苹果“期待着与他们加深合作，为我们在中国共同的用户打造更优秀的体验。”（书聿）

来源：新浪科技