韩国现代、乐天在中国“碰壁”后 三星被要求重新考虑在华投资

仰仗今年二季度约71.8亿美元的芯片业务利润，三星已经超越英特尔，夺得全球芯片产业的头把交椅。

为了继续巩固其在存储芯片市场的统治地位，三星电子曾于8月29日宣布在未来3年投资70亿美元，扩大其在中国西安工厂的NAND Flash存储芯片产能。

然而事情的发展远不如三星预想的一帆风顺。韩国媒体Electronic Times称，韩国新任产业通商资源部长Paik Ungyu，要求三星电子CEO兼副会长权五铉重新考虑在中国西安投资建厂的计划，平添变数。

为文在寅新内阁“出山”任产业通商资源部长的Paik Ungyu，此前是韩国汉阳大学电子与能源工程系主任，多次来华进行学术访问

三星电子股价早盘高开低走，一度跌近0.2%。

担心“萨德”入韩殃及池鱼 韩政府要求三星电子优先在本国建厂

据Electronic Times，Paik的这一要求，是在周一（9月18日）会晤韩国芯片和电子产业集团高管时，对权五铉直接提出的。

产业通商资源部在韩国国家实体经济当中的地位举足轻重，统管韩国产业、资源、贸易等方面政策，并积极动用国家资金扶持本土产业技术，三星、现代、LG、SK等韩国财阀过去的惊人扩张，与产业通商资源部的大力支持是分不开的。

半岛局势接连升级，美韩军方终在9月7日完成“萨德”反导防御系统的相关部署，韩国方面担忧“萨德”入韩会引发中国对在华韩企的打击报复。

韩国现代汽车在华合资公司就因销量锐减，无法如期偿付上游供应商，8月底时遭遇零配件断供，在华生产活动暂停一周。截止今年8月，受到抵制的韩国乐天集团旗下的乐天玛特超市，在华已损失5000亿韩元 (约合人民币29亿元)，如果停业状态持续到年底，那么损失金额将达1万亿韩元 (约合人民币59亿元)。

Paik告诉权五铉，可以在韩国境内建造更多工厂。今年7月三星电子就曾宣布新投入20.4万亿韩元（约合180亿美元），扩大韩国的芯片产能。

在向首尔南部的Pyeongtaek工厂补充15.6万亿韩元投资后，到2021年，该设施的总投资额将达到30万亿韩元。三星电子还将投入6万亿韩元扩大位于Hwaseong的生产。

三星存储芯片老大地位不可一世

目前在NAND Flash存储芯片市场上，三星以近四成的市场份额位居首位，其后是东芝、闪迪、镁光、SK海力士等。

三星投资的西安工厂是目前其最大单笔海外投资，也是改革开放以来中国单笔投资最大的外商项目，并采用了当时全球最先进的1Xnm工艺生产存储芯片，由此可以看出三星对该工厂寄予厚望。

三星电子位于西安的工厂

中国市场当前已成为全球最大的消费电子市场，对存储芯片有巨大的需求；三星在中国市场建立存储芯片工厂有利于它争取中国的市场份额。这次三星扩产西安工厂的计划，也旨在赢得更多中国乃至全球存储芯片市场的市场份额。

目前除了三星外，英特尔在大连的工厂也生产NAND Flash存储芯片，不过其产能相对逊色，对市场的影响力有限。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3031511