(图片来源: 苹果官网) 别笑话iPhone X了 看看iPhone 8被“群嘲”的测评

摘要： 华尔街 日报的点评者觉得，今年最不该买的 iPhone 新机就是 iPhone 8。The Verge主编说，有了iPhone6，可能都不需要iPhone 8了。Techcrunch的主编说，把iPhone 8 Plus当作相机看还不错。

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn），作者王维丹。更多精彩资讯请登陆wallstreetcn.com，或下载华尔街见闻APP*

iPhone 8发布了一周，各路测评真机的海外媒体人启动“群嘲”模式，吐槽力度不亚于国内恶搞iPhone X刷脸功能的段子。

各家评价普遍对iPhone X抱以更多期待，认为iPhone 8和8 Plus摆脱不了iPhone X的阴影。《华尔街日报》的点评者告诉大家，今年最不该买的iPhone新机就是iPhone 8。The Verge的主编说，有了iPhone6，可能都不需要iPhone 8了。

BuzzFeed的记者觉得iPhone 8测评无聊，Techcrunch的主编则是找到了一个兴奋点--当拍照相机来看还是不错的嘛，他还提到了被苹果誉为智能手机最智能芯片的A11 Bionic，觉得它没啥特别。

以下是部分媒体人亲测后的评价：

《华尔街日报》个人科技专栏作家Geoffrey Fowler：

今年秋天有那么多很棒的iPhone可以选，iPhone 8是最应该避开的。它不是你期望的升级版，在人像模式拍照和虚拟现实方面，的确有些有趣的升级，但这种差异还不足以证明iPhone 8理应是iPhone 7的升级版。iPhone家族现在有三对实际上一模一样的机子：常规版和Plus版的iPhone 6s、7和8。别买最贵的那种。

美国科技媒体The Verge主编Nilay Patel：

总体感觉：如果你有iPhone6、6s或者7，可能你不需要iPhone8。很多人甚至不知道iPhone 8存在。iPhone 8和8Plus缺少iPhone应有的一切真正新颖的创意，它们显示苹果的设计“四年间原地踏步”。哪怕苹果已经升级了软件，iPhone 8的无线充电还很慢，新摄像头的人像模式没什么特别的惊喜。三星和LG等新型安卓手机真正的竞争对手将是iPhone X。

美国科技媒体Techcrunch主编Matthew Panzarino：

我把iPhone 8当作一部相机来评价，因为现在它就是相机。买新iPhone的最大理由就是，iPhone是迄今为止全球人气最高的相机，而且苹果还在认真做这方面的改进。A11 Bionic芯片就是个营销策略，至少没什么特别，不过确实有些机器学习的优势。在比如人像光线等方面有提高。今年苹果的人像光线模式在拍照方面特别出色，我推荐买iPhone 8 Plus。但iPhone 8还活在iPhone X的阴影之下，如果没有同时发布iPhoneX，想更换手机的用户很容易会选择iPhone 8。

美国新媒体BuzzFeed个人技术记者Nicole Nguyen：

老实说，iPhone 8其实应该被称为iPhone 7S。测评iPhone 8比较无聊，倒是iPhone 8Plus更有吸引力，因为它的人像模式有变化。总的来说，这款手机不功不过，安卓机用户应该考虑三星Galaxy S8或者Note 8，iPhone用户可能希望等iPhone X上市。

但众多评论里并非没有一点夸奖，比如《纽约时报》技术相关专栏作者Farhad Manjoo就说：

iPhone 7和7Plus的大部分改进都很小，但无论是iPhone 8还是8Plus都有实实在在的升级。如果你是安卓机用户，考虑更新换代，有一个方面新版iPhone仍然胜过同类竞品--处理器，苹果在这方面遥遥领先，拿来和别人比都显得不公平。

Majoo也认为iPhone X的光环盖过了iPhone 8：

iPhone 8和8Plus都被1000美元的全屏iPhone X掩盖光彩，它们感觉就像一曲绝唱，换句话说，它们代表了苹果对第一部iPhone的柏拉图式纯精神理想，是在永远退役以前的终极改良。



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