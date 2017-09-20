数字世界里的财富金字塔：4%的“账户”拥有96%的比特币

摘要：这是虚拟货币世界里的贫富分化？事实并没有这么简单。但这个结论至少说明了一些比特币交易平台或者比特币钱包在业内的“垄断地位”。

遭遇中国监管洗礼的比特币火速收复了实地，今年至今涨幅依然高达300%。市值也一路膨胀至超600亿美元，大约相当于一些大型企业的市值，如美国最大车企特斯拉。

那么这些比特币在全球范围内是如何分布的呢？

美国信息可视化媒体Howmuch.net近日按比特币地址来分析比特币的市值分布：

如图所示，4.11%的比特币地址拥有了96.53%的比特币财富，而剩下的95.89%的地址仅拥有3.47%的比特币。

在比特币的世界里，比特币地址是用户用来存储比特币的地址，从某种意义上地址类似银行卡号，将比特币从一个地址提出，转到另一个地址，就完成了交易的操作。

但上述的市值分布结论存在一些局限性，其中最关键的是，一个地址可以代表多个用户。例如，一个比特币交易平台或者比特币钱包可以为大量用户储存比特币。

另一个局限性是比特币的匿名性。例如比特币用户可以通过使用隐私保护工具如CoinJoin来隐藏地址。CoinJoin是一种比特币交易压缩方法，旨在通过丢弃无用信息提高隐私保护能力。一个CoinJoin交易是指：多个用户同意一个单独的交易，这项交易有多项相同大小的输出。一个普通的区块链观察人员无法分辨输出和用户的对应关系。

因此要准确描述出比特币市值的分布是一件十分复杂甚至不可能完成的事。但上述结论至少说明了一些比特币交易平台或者比特币钱包在业内的“垄断地位。”

下图显示世界上前十大最富有的比特币地址：

（来源：https://bitinfocharts.com）

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3031794