尘埃落定！HTC与谷歌达成11亿美元协议

谷歌与HTC今日联合宣布，已达成11亿美元的合作协议。二者之间备受期待的这一举动，终于敲定。

昨日HTC申请股票从今日起停盘，随后外界猜测，HTC将会在今日宣布谷歌收购其业务。

谷歌预计，如果不遭遇监管上的障碍，这一交易预计明年初就能完成。

HTC的高速增长一直持续到2011年底，当时HTC占全球智能手机出货总量9.1%，销售量达到4300万部。在美国市场上，HTC甚至超越了当时的手机巨头诺基亚，直到iPhone 4出现，HTC就不可挽回地进入了下行通道。

2011年第四季度HTC净利润为约合3.64亿美元，同比下降了26%。2012年，HTC遭遇滑铁卢，不仅深陷与苹果的纠纷之中，还因缺乏核心竞争力，销售量急剧下滑。

过去5年，HTC市值蒸发近75%，今年跌幅就超过12%，如今市值仅剩19亿美元，手机业务在整个全球智能手机市场的份额不足2%，早已跌出市场前十。

上月中旬，HTC公布的2017年第二季度财报显示，HTC已连续九个季度处于亏损状态。二季度净亏损额为19.5亿新台币（约合6423万美元），整个2017年上半年净亏损总额为39.83亿新台币（约合1.311亿美元）。

外界普遍认为，HTC在智能手机市场的惨败，主要原因是定位失误。HTC的手机性价比较低，被消费者质疑是低价高配，HTC自身定位于高端手机厂商，但是无论是新技术研发还是市场营销预算，HTC都难以和三星、苹果抗衡。

如今HTC与谷歌达成协议并不令人感到意外。HTC和谷歌是长期合作盟友，HTC曾经帮助谷歌设计了多款Nexus和Pixel品牌的自有智能手机，其中包括去年的Pixel以及今年的一款Pixel 2。

从Nexus到Pixel，谷歌在智能手机制造方面的野心一直不小，但手机销量长期惨淡，去年，Pixel总销量仅为100多万部。

此前有分析称，谷歌盯上HTC的资产，意在为Pixel的研发和制造积累资源。此前Pixel手机上市时曾遭遇缺货，收购HTC手机业务后，Pixel产能有望显著提升。此外，HTC在音频和影像领域的多年积累也是谷歌很看重的资本。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3032080