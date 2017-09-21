贾跃亭“挥别”乐视体育

9月20日，乐视体育将由新东家接盘的消息不胫而走，实际控制人贾跃亭将其持有的绝大多数股份予以转让。虽然消息并没有得到乐视体育的确认，但一年来，不断陷入版权纠纷、资金危机、法律诉讼的乐视体育已经成为乐视“累赘”。此外，乐视游戏也在当日被出售，乐视加快了甩“包袱”的速度。

易主

据腾讯财经报道，乐视体育实际控制人贾跃亭已经与新投资者签署协议》，根据这份协议，将所持30.66％股份中的绝大多数转让给新投资者。交易的接盘方并非单一买家，而是由数家颇有实力的投资主体组成的财团，资金来源均为自有资金。待交易完成后，乐视体育将正式易主。

据称，新投资者支付的金额将覆盖贾跃亭对乐视体育的现有欠款，并且这部分收购款将依照约定直接进入乐视体育公司账户中。知情人士同时表示，新投资人进驻公司后，将对公司董事会进行全面改组，并将对公司治理结构、决策机制、管理流程进行全面优化，同时会推行科学合理的激励手段，并在稳定业务的基础上逐步实施管理体系“去乐视化”，同时尽可能吸引外部优秀人才加盟。不过，鉴于本次股权转让还有先决条件需要满足，目前距离交易尘埃落定尚需时日。

对此，北京商报记者联系到乐视体育方面，对方表示“不予回应”。

与乐视手机、乐视汽车等一样，乐视体育也是乐视非上市体系的一部分。根据最新的工商信息，乐视体育的股权结构为，贾跃亭透过乐乐互动体育文化发展（北京）有限公司持有乐视体育30.66%的股份，系公司大股东；乐视体育高管团队组成北京鹏翼资产管理中心（有限合伙）持股12.93%；上市公司乐视网持股6.47%。其余股东不仅包括中泽文化这样有央企背景的企业，还有马云的云锋基金，王思聪的普思资本、海航资本等知名机构，同时也包括刘涛、孙红雷、周迅等10多位明星投资者。

对于可能接盘乐视体育的对象，融合网CEO吴纯勇分析认为，根据乐视品牌这一阶段的各种表现、现状及乐视体育未来的发展格局等因素来看，比较适合而且有实力来接盘的对象肯定会以规模化、集团化为主。这样一个组合模式的接盘方也利于乐视体育在未来与其他第三方文化体育“军团”相竞争，如此一来，将会掀起新一轮文化体育领域的排名。

此前曾有消息称，接手乐视体育的是双刃剑体育公司。不过，这个消息已经被双刃剑体育公司否认。

据悉，新乐视体育的业务战略方向会发生一定调整。其中，新媒体业务将以联盟、合作代替过往的直接竞争，尽快止血并形成更有效的商业模式，从而实现行业内多赢的局面。此外，除了继续推动体育小镇业务之外，公司还将着力打造科技烙印，通过人工智能、大数据挖掘等手段，实现用户与体育更好地结合。

必然

对于乐视体育即将重组的原因，知名独立分析师刘步尘分析指出，乐视体育板块正处于与乐视母体系逐渐剥离的阶段，贾跃亭一方的资金从中撤离应是不可避免的。

据了解，自从孙宏斌接任乐视网董事长后，就一直在实施上市体系与非上市体系分离的举措，而属于非上市体系的乐视体育和乐视手机也一直被看做乐视经济危机的主要源头。

乐视体育成立以来，扩张迅速，但超过300项赛事版权超出了该公司的承载范围。从去年下半年以来，乐视体育资金压力就一直存在，该公司不得不放弃一些版权。去年下半年，乐视与国安联姻不足半年就分手；今年2月，乐视体育宣布与亚洲足球联合会合作终止，此前签订的关于亚冠、12强赛等赛事直播将不会登陆乐视体育；乐视体育曾拥有WTA、ATP、法网、温网等重要网球赛事版权，如今，WTA、ATP版权被爱奇艺占据，法网、温网在腾讯手中。

今年5月，乐视体育与华熙国际签署了和平解约协议，不再冠名五棵松体育馆，“乐视体育生态中心”已成历史。

此外，乐视体育还陷入不少法律纠纷中，据天眼查的信息，该公司截至目前共经历了17起法律诉讼。去年8月，乐视体育就曾因拖欠领先传媒1460万港元服务费遭到对方起诉；今年5月，有消息称，乐视体育因拖欠Polarline DevelopmentLtd.公司107万港元广告服务费在香港遭到起诉；近日，乐视体育又因拖欠版权费而被体育传媒公司起诉，被要求支付版权费100万元及相应滞纳金。

价值

乐视体育成立五年来已经获得不下130亿元的融资，估值超过215亿元。

但这些年乐视体育买版权、冠名等花费对于该公司来说超出了承载范围。据此前报道，五棵松体育馆的冠名合同采用年价递增模式，均价为3000万元左右，乐视体育的冠名费几乎是万事达的三倍；2015年9月，乐视体育以超过2亿美元的价格买下香港英超2016-2019年三个赛季转播独家权益；2015年10月，乐视体育以超过1亿美元买下2017-2020年为期四年的亚足联旗下所有赛事在中国内地地区的全媒体独家版权；一年前，乐视体育以27亿元买下未来两年中超的独家新媒体版权等。

此外，相比高额版权费用，乐视体育的营收也并未形成对等关系。自身盈利方面，据乐视体育去年底数据显示，乐视体育会员自4月推出以来，总会员数突破300万，但会员增长方式主要是买会员送电视、送手机，真正会员收费其实入账并不多。

据腾讯财经报道，乐视体育在2016年4月获得的B轮80亿元融资中，近半被贾跃亭拆借予手机、汽车等乐视生态非上市公司体系，这导致乐视体育自2016年下半年持续面临资金短缺。后续，乐视控股替乐视体育交付10多亿元的版权费，现今剩余约25亿元的借款仍在拖欠中。

经历了两年的火热期，争夺赛事版权的硝烟逐渐散去，赛事版权的“先行者”乐视体育已渐渐淡出人们的视野。北京商报记者发现，乐视体育官方微博最新更新还是今年6月转发的足球视频，此后再无消息发出。

乐视体育易主的背后，也是贾跃亭逐渐从乐视系中抽手的表现之一。9月20日，乐视游戏也被冰穹互娱以现金形式收购100%股权。乐视旗下游戏业务的经营主体为乐视互娱，在今年6月，股东由乐视控股变更为贾跃亭个人实际控制的北京百乐文化传媒有限公司，8月股东再度变更为杨永强。杨永强是前任乐视网CTO、前乐视云董事长。

北京商报记者 钱瑜 石飞月/文 王飞/制表