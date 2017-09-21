别了QE！美联储下月启动缩表 预计今年还有一次加息

美国时间9月20日，美联储联邦公开市场委员会（FOMC）会后决定，保持1%-1.25%的联邦基金利率目标区间不变，从今年10月开始缩减资产负债表规模（缩表），和市场预期一致。这次决议得到FOMC委员全票通过。

美联储会后公布的利率预期点阵图显示，联储高官预计：2017年还将加息一次；2018年将加息三次，2019年加息两次，2020年将加息一次。他们将长期中性利率预期由3%降至2.75%。

以下点阵图截图显示，16名高官之中，有11人预计今年还有一次加息，只有四人预计不会加息，剩余一人预计今年还将加息两次。值得一提的是，本月意外递交辞呈的鹰派高官、美联储副主席费希尔也参与了最新利率预测，但他下月就将卸任，不会参加今年最后两次联储会议投票。

在FOMC声明中，美联储高官表示，今年10月13日开始减少购买住房抵押贷款证券（MBS），减少购买美国国债的行动将从10月31日开始。未来的债券组合再投资将根据发行的规模“按比例”分配给各类债券。

FOMC声明承认，最近几周袭击德州和佛罗里达州的飓风造成重大影响，“风暴相关的干扰和重建将近期内影响经济，但过往经历显示，风暴不可能实质性改变全国经济中期的走向。”

FOMC预计，飓风带来的暴风雨会“短暂”推升通胀，但不可能明显改变通胀潜在路径。

FOMC声明对金融环境着墨不多，并没有评估在联储加息后金融环境是否太过宽松，只是指出，会在加息决策中考虑到金融因素。

对于经济前景的风险，美联储高官认为“大致均衡”。这意味着，联储决策者认为未来美国经济走强和走弱的风险大致相当。

FOMC决议声明和预示加息路线的利率预期公布后，美元指数此后抹平日内跌幅，转而高涨，美债价格下挫、收益率走高。2年期美债收益率创将近九年来新高。

芝加哥商业交易所（CME）的“美联储观察工具”显示，美联储会后，目前美国联邦基金期货交易市场预计，今年12月美联储加息的几率超过70%，一天前预计几率还不到58%。

美联储会议声明发布后，美股一度跌幅扩大、探底，此后收复部分跌幅；美国国债价格下跌、收益率走高，2年期美债收益率创将近九年新高；美元兑日元短线拉升，黄金跳水。

美股三大指数集体下行，后跌幅收窄，道指转涨。

10年期美国国债收益率日内上涨2.4个基点，刷新今年8月8日以来盘中高位至2.289%，发布声明前为2.236%。2年期美债收益率日内涨幅达到约3.4个基点，涨至1.45%，创2008年11月以来新高，声明发布前为1.381%。

美元指数突破92关口，一度涨超0.8%，美元兑日元升破112关口。

现货黄金本月首次跌破1300美元/盎司关口。

Ameriprise Financial的首席市场策略师David Joy认为，美联储会后，美债收益率曲线的短端有很好的反应，这至少是初步显示，很多人可能之前没有预计到今年还有一次加息，所以有些调整。

Joy认为，美元对美联储决议的反应较强烈，但股市的反应相对没那么大，这是和美联储认为经济表现良好的看法一致的。即使再来一次加息也不会改变这种对经济的看法。

利率预期中位值“倒挂” 莫非隐含降息？

此次会后公布的点阵图出现了一个惊人的现象：联储高官预测的较长期利率目标水平竟然比相对近期的目标水平低。

和今年6月公布的预测范围相比，本月美联储公布的预测2017年利率目标范围为1.125%-1.625%，持平6月预期。

2018年和2019年预测利率目标范围有所收窄，分别为1.125%至2.725%和1.125%至3.375%，6月分别为1.125%至3.125%和1.125%至4.125%。

2020年预测利率目标为1.125%至3.875%。而更长期利率目标范围却又比6月缩小，为2.25%至3.5%，6月是2.5%至3.5%。

这样一来，2020年的利率目标中位值已有2.875%，超过了更长期的目标中位值2.75%。两者之间的差距意味着，四年后美联储可能需要半次降息才能回到三年后--2020年的利率目标中位水平。

看到2020年美联储预期利率目标水平高端超过了3%，“债券之王”格罗斯此后警告，美联储应该“小心”加息，因为美国经济杠杆高企。

格罗斯指出，如果按照美联储目前的加息计划，未来两年联邦基金利率达到2.8%、甚至3%，等于加息170个基点，这就可能导致经济衰退。他认为，美联储会不会酿成经济衰退取决于是否坚持现在这种联邦基金利率预期。

经济预测更新：看好今明两年经济增长 预计通胀近期仍低

本周会后公布的最新经济预测中，美联储调高了今明两年的GDP增长预期，下调了明后两年的失业率预期和今明两年的核心PCE通胀预期。

具体预测如下：

2017年实际GDP预计增长2.4%，高于今年6月预期增速2.2%；

2018年实际GDP预计增速2.1%，高于6月预期增速1.9%；更长周期实际GDP预计增1.8%，6月预期增长1.8%。

2017年失业率预计为4.3%，持平6月预期；

2018年失业率预计为4.1%，低于6月预期的4.2%；

2019年失业率预计为4.1%，低于6月预期的4.2%，更长周期料为4.6%，持平6月预期。

2017年PCE通胀预计为1.6%，持平6月预期；

2018年PCE通胀预计为1.9%，高于6月预期的2.0%；

2019年和更长周期的PCE通胀为2.0%，持平6月预期。

2017年核心PCE通胀预计为1.5%，低于6月预计的1.7%；

2018年核心PCE通胀预计为1.9%，低于6月预期的2.0%；

2019年年核心PCE通胀预计为2.0%，持平6月预期。

万亿美元规模“央妈”瘦身揭幕

美联储本周决议为一场万亿美元规模的 “瘦身”行动将拉开帷幕。

过去九年，美联储的资产负债表规模膨胀近五倍，从2008年金融危机以前的约9000亿美元增至目前的4.5万亿美元。

在美联储庞大的资产负债表中，美国国债占比52%，规模2.46万亿美元，住房抵押贷款证券（MBS）占37%，规模1.77万亿美元，另有11%是逆回购协议，还有不到1%的联邦机构债券以及央行间流动性互换和贷款。

今年6月的美联储会议宣布年内第二次加息，并公布缩表计划，预计每月初始缩减60亿美元国债、40亿美元MBS；缩表规模每三个月增加一次，直至达到每月缩减300亿美元国债、200亿美元MBS为止。

7月的FOMC货币政策会议纪要显示，美联储官员已就今年启动缩表达成共识，绝大多数官员预计会在本周会议上宣布缩表。

但到目前为止，美联储都没有透露缩表的目标水平。本月初美联储三号人物、纽约联储主席杜德利估计，到“下一个十年的初期”，美联储的资产负债表规模可能会降到2.4-3.5万亿美元。

华尔街见闻此前提到，按杜德利给的区间计算，就意味着，美联储到期后不再继续投资的规模仅为1-2万亿美元，远低于2008-2014年间美联储资产负债表高达3.7万亿美元的增幅。（更多分析，详见《早知道 | 美联储议息会议前瞻：历经九年，终于来到这一天》）

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3031997