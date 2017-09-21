美联储决议声明支持美元大牛周期判断

美联储无论对利率走向的声明，还是对通胀前景，经济前景的预期，都与笔者有关美元大牛市周期必将延续的判断一直。尽管近月美元从103点附近，大幅下跌至91点附近，也从未动摇过笔者认为美元会再创牛市新高，甚至上升至110以上的判断。最新一期评论详见9月5日《从美元超宏观趋势看黄金，大牛尚早》

就美联储政策声明来看：在16位FED决策者中，有11位预计今年余下时间再加息一次，6月时为8位。就业仍然前景增长；商业开支已经在最近几个季度回暖；重申美国经济近期所面临的风险“似乎大致平衡”，美联储密切关注通胀；此次决定获得FOMC一直通过。此声明意味着12月加息几乎铁板钉钉。据CME“美联储观察”，美联储12月加息25个基点至1.25%-1.5%区间的概率为70.5%，在决议公布之前为50.9%。尽管我一直认为，美联储利率走向，并非美元宏观强弱的根本因素，美国宏观经济景气度才是。但市场对美联储12月升息的预期，足以从心理层面推动投资者对美元中期走强的预期。而如果美元延续中期走强，中期黄金应堪虞。

从美联储经济预期来看，2017年失业率预期中值为4.3%，与更早预期一直。2018年失业率预期中值为4.1%，此前预期为4.2%；2019年失业率预期中值为4.1%，此前预期为4.2%。也就是说，美联储认为在2020年前，整个就业形势都将维持较好态势，基本达到充分就业。就业数据，是宏观经济数据的最基础指标。如近50年来美国非农就业数据与失业率数据图示：

毫无疑问，当前就业形势处于近五十年来最佳区域位置，基本保证美国宏观经济暂不会有大问题，美元宏观牛市将进一步延续。从上述美联储预期来看，如此良好的就业形势，至少还会持续三年。当然，经济活动规律的拐点必然会出现。笔者同样在3月24日《如何避免在下一次金融危机中被剪羊毛》中预期过：至2019年中，美国失业率可能下降至4%以下。此判断同样与美联储预期高度吻合。当然，下一次失业率中长期拐点的出现，就是经济、金融中长期拐点的出现，希望到时能让继续关注着笔者的朋友，能避免被剪羊毛。

有关经济预期，美联储认为2017年GDP增速预期中值为2.4%，好于此前预期的2.2%。美联储维持2018年GDP增速预期在2.1%不变，将2019年GDP增速预测从1.9%上调至2%。也即未来几年经济虽谈不上更快增长，但基本能维持当前经济荣景。这也是笔者认为不能无端认为美元宏观转熊的依据。

通胀预期方面，美联储认为2017年核心PCE物价指数预期中值为1.5%，此前预期为1.7%；2018年核心PCE预期中值为1.9%，此前预期为2.0%；2019年核心PCE预期中值为2.0%，此前预期为2.0%。也即预期未来两年并无明显通胀之忧。

上述有关美联储对利率走向、经济前景、通胀前景的声明与预期，笔者唯有对通胀前景的判断有分歧。笔者认为2019年中，我们可能会见到3.5%以上的通胀指标。其余两项判断，与美联储几无分歧。

而笔者认为，支撑黄金宏观牛市的两大最重要因素，美元宏观趋缓，全球物价指数运行趋势，在未来两年难以对黄金提供持续性利好支撑。地缘政治危机因素从来都是炒作黄金的由头，若缺乏上述两大根本支撑，金价往往从什么地方来，将还会回到什么地方。

操作上，我们仍全面持有空头，9月17日周评建议新客户周一直接加仓空头至4成，而老客户也基本完全持有着具备成本优势的空头。我们坚信年底前将迎来好收成，年内稳健斩获40%的基本收益，一点不难。同时，我们也会对阶段性调仓机会保持密切关注。毕竟，目前认同美元大牛市的投资人士不多，对年内金价再创新高预期的人士也大有人在。

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