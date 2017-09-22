定价上限发行、超400倍认购！“互联网保险第一股”众安市值近860亿港元

在“三马”光环的护驾之下，众安保险赴港IPO备受热捧。

据IFR，众安保险香港IPO定价59.7港元，位于区间上限。发行19930万股，筹资15亿美元。

据众安此前提交给港交所的招股说明书显示，按发售价 59.70港元計算，公司的股份市值将达到859.63亿港元，约合110亿美元。

早前香港信报援引市场消息指出，众安保险公开发售部分录得接近400倍超额认购，冻结市场2000亿元，应该是近年大型IPO超额认购倍数最高的新股。

本次全球发售合199,293,900股股份（视乎超额配股权行使与否而定），其中95%为国际配售股份，其余5%为香港公开发售股份。招股价53.7至59.7元，每手100股，若计及手续费，每手入场费约6030.16元。

该股将于下周四(28日)正式挂牌上市。

众安保险由马云、马化腾、马明哲在近四年前联手发起，是国内首家拿到保险执照的互联网产险公司，本次赴港上市意味着该公司将成为互联网保险第一股。

华尔街见闻此前提及，截至7月初，蚂蚁金服为第一大股东，占股比例为16.0403%，腾讯、平安分别持股12.0907%，深圳加德信投资以11.2846%的持股位列第四。

在2015年6月的A轮融资中，众安保险的估值一度高达500亿元，而近期传闻其估值翻了一倍，超过1000亿元。相比之下，人保财险的港股总市值还不到1800亿，中国平安A股市值也只有6500亿元左右。

但在其膨胀的估值之下，是巨额亏损。就在上市前夕，保险机构日前披露的偿付能力报告显示，今年一季度35家财产险公司出现亏损，其中，“亏损王”被众安保险以逾3亿元亏损而坐稳，加上公司一些财务指标并不好看，由此引发外界巨大争议。（更多专业分析，详见华尔街见闻主编精选《“三马”的名头就能值千亿？一文看懂中国互联网保险第一股》）

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3032304