美联储缩表的两本“经济账”

缩表：防范风险

美联储9月21日凌晨已宣布维持联邦基金利率在1%-1.25%不变，一如市场预期。在政策声明中，美联储措辞基调意外偏鹰派，表示缩表进程将于今年10月开启，并仍预计今年再加息一次。

美联储表示，资产负债表的缩减将遵循今年6月声明附录所公布的框架，即开始每月将减持60亿美元美国国债和40亿美元的抵押贷款支持证券（MBS），总计每月100亿美元的缩表额度每3个月上调一次，增加100亿美元，直至国债和MBS的减持幅度依次达到每月300亿美元和200亿美元，即总额至每月最多500亿美元。

这是美联储自2008年11月进行量化宽松政策以来第一次缩减债券购买规模。缩表将持续到美联储的整体资债表在未来几年减少1万亿美元或更多。目前美联储的资产负债表总额超过4万亿美元。美联储预计将在某一时刻结束缩表进程，不过目前还没有具体日期。

缩表源自美联储的扩表，而美联储扩表的原因在于2007年金融危机的爆发。为应对金融危机期间出现的流动性断裂，美联储果断出手解决金融危机的导火索--次贷危机，以此斩断了资本市场螺旋下跌的根源，稳定了市场预期。

人民币汇率与投资领域专家在接受北京商报记者采访时称：“美联储缩表不是货币政策，主要是为了防范未来的金融风险，目前美国金融市场表现出了部分'亢奋'情绪，很多美国经济学家预测未来美国经济仍有可能出现危机，缩表实际也是在为加息促进货币政策回归正常轨道做准备。”

美元：步入强周期？

美联储货币决议公布以后，两年期美国国债收益率快速上涨至1.45%，创下2008年11月以来新高。彼时，美联储展开量化宽松政策。十年期美债收益率也上涨5个基点，刷新8月8日以来盘中高位至2.289%。

美元指数盘中一度反弹接近100个点至92.7，收报92.42，上升59个点。美元指数在过去10个月里一直处于下跌状态，自2016年底高位103一路下跌至91。在美联储公布决议之前，外汇市场也表现得十分平静。

不过，“美元今年跌幅已超过10%，除非美联储年内加息预期大幅升温，否则美元颓势难以逆转。而美联储在9月宣布缩表计划后可能会看淡加息工具，也就是说美联储可能会放缓加息速度，这将抑制美元的上涨空间”。 FXTM外汇分析师钟越表示。

上述人民币汇率与投资领域专家做了相似的预测，“目前美元仍呈现周期性变化，受经济周期及政策走向影响较大，但预计未来一年半到两年时间里，美元仍处在弱周期之中，这也符合特朗普政府的经济政策”。

全球：货币大考

此前美联储已就“缩表”问题与市场进行了较长时间的沟通，市场对此存在预期。在今年3月的货币政策例会上，美联储明确表示“开始讨论缩减资产负债表”，这是美联储自2015年12月加息以来首次公开宣布讨论“缩表”话题。

在5月的会议上，美联储进一步表示，“几乎所有联邦公开市场委员会委员都赞同在2017年晚些时候启动缩表”。由此来看，只要不出现缩表规模或速度显著超出预期的极端情况，金融市场应该不会对正式宣布启动“缩表”有过度反应。

不过，没有过度反应并不代表全球市场会风平浪静。美联储QE之时各国央行纷纷跟进，造成了全球性的流动性泛滥。充裕的流动性推高了资本的风险偏好，因此较多资本流入了新兴国家和地区，推高了当地资产价格。

美联储启动加息之后，强势的美元已经导致部分地区资本回流美国本土，从而导致本币贬值。对发达国家和地区来说，资本外流抬高了本国资金价格，拖累了经济复苏步伐。

人民币：稳中有升

美联储缩表成为全球外汇市场的“重头戏”，而近期汇率市场趋势显示，人民币兑美元汇率越来越平稳，一改此前人民币上涨的趋势。缩表启动后，人民币走势如何变化成为国内焦点。

“人民币汇率更多受预期影响，趋势也会关注美元，但不同于美元仍受信用金融支撑，人民币更多依靠实体经济支撑，实体经济强势有利于提升货币价值，随着中国经济稳步复苏，人民币短期内不会受到美联储缩表的巨大冲击，未来走势稳中有升。”北京商报记者采访的人民币汇率与投资领域专家分析称。

在我国金融领域对外开放程度越来越大，人民币国际化程度越来越高的情况下，受美联储货币政策外溢的影响也越来越大。上述专家称：“我国正在大力推进包括金融领域在内的全面改革，防范化解金融风险提高到党和国家高度关注的重要议程。”

“本轮人民币升值主要来自于中国经济增长相对其他经济体超预期，同时美国经济相对走弱。”华融证券首席经济学家伍戈认为，上半年中国经济增长超预期，带动近两个月的人民币升值。

9月13日，国家外汇管理局副局长陆磊表示：“我们认为整个货币市场、金融市场、金融行业，还是有经济学的脉络，这种脉络不论外在表现形式多么复杂，总是存在金融发展的基本规律，今天讨论的人民币外汇市场的发展，也是客观上遵循这样一种规律和路径。”

多名专家表示，短期来看，人民币汇率将双向波动，大幅升贬值空间均不大。经济形势好转为我国完成“8·11汇改”的目标提供了有利时间窗口。

北京商报记者 陶凤/文 白杨/制表