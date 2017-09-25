美元空头仓位创2013年以来新高 美元弱势恐难逆转？

摘要：这反映了投资者对于特朗普税改方案和基建计划获得通过的信心正在降低。还有观点认为，即便加息，美元未必走强，反而美元走弱或是大概率事件。

路透社根据美国商品期货交易委员会（CFTC）上周五公布的数据计算，9月19日当周，美元净空仓规模为131.9亿美元，增至2013年1月以来最高，也是连续第五周增加。

这反映了投资者对于特朗普税改方案和基建计划获得通过的信心正在降低。

瑞穗驻纽约的汇市策略师Sireen Harajli接受路透社采访时认为，美联储周三暗示今年第三次加息小幅提振了美元，但是并不认为美元能出现年初预计的那种涨势。

瑞穗证券首席经济学家沈建光在9月23日举行的第三届复旦首席经济学家论坛上对华尔街见闻表示，他坚持看空美元。

沈建光认为强势美元难以持续的逻辑有四个。除了特朗普政策不及预期、美国经济状况低于预期、以及美元的周期性规律预示其见顶之外，美联储即便加息或缩表，美元也未必升值。

沈建光此前撰文称，自上世纪70年代以来美联储7次加息周期后，美元大概率呈现的是走弱态势，其中有两次短暂走强，反而使经济难以承受，后使得美联储不得不扭转政策转为降息。从这一角度而言，即便加息，美元未必走强，反而美元走弱或是大概率事件。

不过，由于CFTC数据出炉的时间比美联储周三会议要早一天，澳新银行的分析师认为，在美联储决议公布后，美元可能会有更多的购买支撑：

CFTC截止日期比美联储9月20日的鹰派声明要早一天，而美联储声明显示点阵图今明两年没有变化。 12月份加息的概率已攀升至63％左右，在接下来的一周内，我们可能会看到美元净空头仓位削减。

大部分的卖出行为发生在美元兑日元和兑英镑的头寸上，基金分别减少了英镑和日元的净空仓27亿美元和15亿美元。

澳新银行分析师Khoon Goh和Rini Sen认为，原因在于英国央行今后几个月加息可能性的提高提振了英镑，而朝鲜半岛局势的紧张也让日元受益。

此外，当投资者抛弃美元转投英镑和日元的时候，欧元净多头仓位减少了36亿美元，这是自2006年10月以来最大单周净抛售。

与此同时，在新西兰元和澳元引领下，商品货币经历连续第三周抛售。尽管市场对于澳大利亚央行即将加入紧缩周期持乐观态度，但是澳元净多头仓位减少了2亿美元至64亿美元。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3032748