并入上市体系难解乐视金融之困

9月24日晚间，乐视网公告称，拟购买乐视投资100%股权（不包含乐视投资旗下非金融类资产及业务）。经与相关方协商，乐帕与公司控股子公司乐视致新电子科技（天津）有限公司签署了零对价的股份《转让协议》，将乐视投资在工商备案层面转移到了乐视致新下，股权结构上成为了乐视致新的全资子公司。经交易各方友好协商，本次出让乐视投资股权的股权转让价款预计不超过人民币30亿元。

从8月起就传出的乐视投资管理（北京）有限公司（以下简称“乐视投资”）旗下金融类业务（以下简称“乐视金融”）并入上市体系一事终于尘埃落定。9月24日，乐视网公告称，已经收购乐视投资金融业务。在分析人士看来，乐视金融融资能力受限，独立发展短期已几乎不可能。乐视新掌门孙宏斌要想发展金融业务，还要进一步处理关联融资、牌照等方面的问题。

事实上，在8月就有消息称，乐视金融将并入乐视上市体系。有接近乐视的人士表示，孙宏斌此前并不看好乐视金融的主营业务，注入乐视金融有变数。

不过，目前来看，孙宏斌在不看好乐视金融主营业务的同时，依然拿下了乐视金融。有分析人士指出，孙宏斌看中的恐怕并不是乐视金融，而是乐视金融主体公司手里具有巨大增值潜力的重庆核心区域的地块。

此外，孙宏斌能从乐视金融获得的还有金融牌照。根据公告，乐视金融围绕网络支付、网络交易、网络资管开展业务布局，并已获取了商业保理牌照、股权众筹牌照、基金销售牌照、保险经纪牌照，融资租赁牌照，目前正积极部署民营银行、券商、融资租赁等方面的牌照申领。

不过，乐视金融所持有的牌照含金量有限，支付牌照和民营银行牌照迟迟不能拿下。在业内人士看来，不乐观的资金情况、社会声誉，不利的关联交易等，都是乐视申请金融牌照路上的拦路虎。

中国人民大学重阳金融研究院客座研究员董希淼此前在接受北京商报记者采访时表示，乐视目前不符合民营银行申办条件，他指出，乐视现在在部分银行的贷款都出现逾期了，属于“自身难保”，设立民营银行前期要投入资本金，而且需要是自有资金，这肯定会进一步加剧乐视的资金链紧张。

融资能力已受限

乐视金融发展并不顺畅，今年以来一直处于多事之秋，不仅在核心牌照方面迟迟未有突破，上半年还经历了“换帅”以及“乐视控股危机”的拖累。

在分析人士看来，乐视金融受多种因素的影响，融资能力受限，独立发展的能力薄弱。在今年7月，乐视金融曾发行15%年化收益率的理财产品，但仍难拯救乐视金融的低人气。

网贷之家研究院院长于百程表示，在乐视系陷入资金链问题之后，乐视金融的信用也受到很大冲击，加之关联融资、合规等问题被曝，乐视金融融资能力受限，独立发展短期已几无可能。乐视金融注入上市公司，将可能利用乐视网的融资能力和资源，重新获得发展空间。目前尚不清楚乐视金融的财务数据，估值合理与否无法判断。

一位资深互联网金融行业分析人士指出，此次收购更多的只是股权层面的操作，因为乐视网和乐视金融同属于乐视体系，不存在对接等方面的问题，对业务层面影响不会很大。

“并入互联网金融概念的话，对于乐视网的估值还是有提振作用的。因为互联网金融在A股市场还是很好的炒作概念，目前也缺少纯正的标的，像蚂蚁金服、京东金融这些并未登上A股市场，所以相对来讲，乐视金融算是比较纯正的互联网金融标的了，对于乐视网股价的提振会有很好的效果。”该人士进一步表示。

关联交易问题仍难解

事实上，乐视金融最饱受争议的问题是关联融资。在获得金融牌照的同时，乐视金融关联融资原罪也等着孙宏斌去偿还。

北京商报记者此前多次报道过乐视金融涉嫌关联融资的问题。由于底层资产不明晰,加上资产提供方为乐视金融兄弟公司，乐视金融涉嫌关联融资，且乐视金融与资产提供方法定代表人均为同一人，也涉嫌自融。

以其尊享理财产品为例，资产提供方重庆乐视商业保理有限公司于2016年5月成立于重庆市江北区，股东为乐视投资管理(北京)有限公司，法定代表人为金杰。乐视金融的法定代表人同样是金杰。一位互金资深人士质疑道：“乐视金融兄弟公司做的是供应链融资，在乐视集团拖欠多家供应商应收账款的当下，乐视金融到底在为谁融资？”

事实上，乐视网与乐视金融也存在金融关联交易。乐视网曾是乐视金融重要的资金来源。2016年年报显示，乐视网给乐视投资、乐视商业保理以及乐信（北京）网络分别放贷3000万元。2017年上半年，乐视网从乐视链服财务获得利息收入138万元。分析人士指出，乐视网和乐视金融在资金上的互通有无，已经是一种常态化的关联业务。

网贷天眼研究团队此前在接受北京商报记者采访时指出，当下处于监管政策密集期，乐视金融首先是要保证平台的安全合规。其次，因为乐视自身的财务危机问题，使用户对乐视及旗下公司产生了信任问题，只有乐视先解决掉自身的财务危机挽回用户信任，才能吸引更多的用户。

北京商报记者 刘双霞/文 白杨/制表