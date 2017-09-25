iPhone 8价格“破发”

9月24日， 苹果 年度新品 iPhone 8上市已经三天，但不比以往门庭若市的盛况，今年消费者似乎都收起了自己的热情，不仅不见长长的队伍，就连实体店和电商平台的备货都很充足，有消费者反映，在网上渠道下单后三个小时就收到了手机，而且部分网上销售渠道还出现了几百元的优惠。在业内人士看来，iPhone 8与上一代产品相比差异较小，没有创新亮点，再加上国内外各大手机的内外夹击， 苹果 遭到巨大的市场挑战。未来，苹果在中国市场恐怕还会持续下滑的状态。

上市即现优惠

iPhone 8系列销售情况不好的表现，从电商网站的购买量和货物储备量也可以反映出来。

有消费者反映，在天猫商城和京东商城下单后3个小时就收到了手机。北京商报记者在京东商城看到，iPhone 8页面显示，该产品深灰空色已经无货，64G版本的iPhone 8金色也已经无货，银色以及金色265G iPhone 8备货充足，直接可拍；在天猫商城苹果官方旗舰店，新机型也是某一款目前无货，需要等20天才能发货，其他产品都有货可直接拍下，目前的评论数量有2123条；苏宁易购上，该款产品则备货充足，任何一款都可以直接拍。不约而同的是，3家商城的用户都反映下单后产品很快就送到了。

不过北京商报记者发现，在淘宝上的其他数码产品店，iPhone 8的价格比官网还要低一些，这与往年货品紧俏、需要加价购买的情况完全不同。一家名为剑域数码通讯的淘宝店，64G的iPhone 8售价只有5378元，比官方价格5888元要低510元；一家名为我家囧人的店铺，同样一款产品售价为5670元；还有一些店铺将产品价格降低了100多元或者几十元来吸引消费者。一家店铺的客服告诉北京商报记者，价格是根据市场进行的调整。隐含的意思是，今年消费者的热情明显不如以往，店家怕囤货，只能降价销售。

每年新iPhone上市，最忙的还有一类人，就是黄牛。但在今年，这些人却不兴奋了。由于iPhone 8市场价格跌破官网价格，导致了许多在官网购买的客户及打算大赚一笔的黄牛在9月22日到货都纷纷选择退货或者拒签，而转投到市场上购买价格更低的iPhone 8，而且，苹果店外的黄牛更是没有明显揽客行为。多名黄牛坦言，不打算倒卖iPhone 8，更加关注之后上市的iPhone X。

除了电商网站的购买量和货物储备量，苹果实体店内的购买情况也可以反映出iPhone 8受冷遇的局面。

据证券日报报道，在上海浦东新大陆数码城，首发当日，一直到午饭前后，多数零售店仍处于卖货乏力的局面，部分店家即使把iPhone 8的64G版按低于官网价格在销售，依然无人问津。

据一位刘姓消费者介绍，官网报价是5888元，当天他买的手机价格要便宜230元，就是5500多元。该苹果授权专卖店销售总监吕卫平透露，现在iPhone 8的销量跟iPhone 7和iPhone 7 Plus上市时大概相差60％-70％，首发当天的销量，包括客户预订还没拿走的，加在一起有7、8台。

盛况不再

北京商报记者也在北京实地走访了多家苹果直营店，可以看出，与以往相比，消费者对新一代iPhone似乎不再那么热衷。

在朝阳大悦城五层的苹果专卖店内，在手机柜台围观的顾客不多不少，与其他手机柜台相比，诸如华为等品牌，顾客数量差不太多。北京商报记者在旁观察许久，发现大多数人都只是在柜台把玩iPhone 8和iPhone 8 Plus，真正掏钱买的人少之又少。

随后，北京商报记者又来到位于朝阳大悦城一层的苹果体验店，围绕在手机展台的顾客显然比电脑、手表、iPad等展台的人数要多，同样，把玩的人居多，人来人往，很多人把玩一会儿就走出了店外。

值得注意的是，不少在手机柜台体验的顾客都在询问iPhone 7和iPhone 7 Plus的价格和参数，甚至还有意欲购买iPhone 6s的消费者。其中一位消费者表示，iPhone 8一上市，过去的旧机型就会降价，从外型和参数来看，都没有太大区别，所以决定购置一款旧机型。

一位店内工作人员告诉北京商报记者，今年消费者对iPhone8和iPhone 8 Plus的购买欲并没有下降，与往年差不多，店内除了iPhone 8 Plus 64G版本的手机，其他都货源充足，可以直接购买。

不过，北京商报记者注意到，iPhone 8和iPhone 8 Plus的购买者并不像这名店员说得那么多，在他指出的新机购买排队通道，只有一位外国消费者在付款，其他两三人都是在把玩旁边的手机。一名消费者告诉北京商报记者，自己只是来店里体验一下新机型，并没有购买的打算，因为自己使用的是iPhone 7，感觉iPhone 8与去年的机子并没有太大差别。还有消费者表示，在网上预约成功后，去店内取手机，没有想到店里根本不需要排队，来了就可以取手机。

而据苹果西单大悦城官方店工作人员称，首发第一天，最早到的顾客是在早上7点半左右才到，并没有出现排队情况。据介绍，在首发当天，也就是9月22日，北京西单大悦城苹果店仅限于已在苹果官网提前预约的用户进店，当时苹果官网的iPhone 8/8 Plus“预约至店内购买”服务已经暂时关闭，在9月23日上午8点才重新开放预约购买，由于苹果现在采用线上送货上门、线下预售购机两种渠道，所以去门店取货的消费者只有零星几个。

iPhone 8系列不仅在中国遭遇冷清发售，在全球也是没有像前几代产品那样出现销售火爆的场面。尽管仍然吸引了部分忠实的苹果粉丝到店排队，但今年为iPhone 8/8 Plus排长队的顾客显然已大为减少，在澳大利亚悉尼的苹果零售店门口，排队顾客还不到30人。

不容乐观

彭博社报道称，罗森布拉特证券公司分析师张军在给客户的报告中称，iPhone 8的预订量惨淡，其中在中国最为明显，这个型号已经被市场否定了。苹果门市的表现，说明连很多坚定的果粉这次也没有来捧场。而且，苹果公司在市场销售方面的颓势恐怕还得继续，并要做好销售量可能断崖式下跌的准备。

运营商世界网总编辑康钊告诉北京商报记者，他也去一些苹果店里调查过，都不用排队，随便可以买到。他分析认为，造成这种情况的原因有3个：一是不少人在等iPhone X，因为苹果以往给人们的品牌印象是创新和时尚，而iPhone X有些创新点，而很多人对iPhone 8感到失望，iPhone 8与iPhone 7的差异太小。在朝阳大悦城苹果店外，一位消费者就告诉北京商报记者，他比较倾向于购买iPhone X，当天只是去店里体验一下iPhone 8。

“另外，苹果产品整体的吸引力在中国严重下滑，由于国产品牌手机的质量、品位、品牌都在大力提升，与苹果产品的差距越来越小，因此，很多消费者转而购买中国品牌。”康钊如是说。在苹果发布会前后，国内手机品牌商纷纷发布了年度旗舰机，包括vivo X20、小米MIX2等。

康钊继而指出，在国内，运营商对iPhone的补贴力度也越来越小，甚至有的运营商不再补贴，而iPhone 8本身的价格相当高，远高于中国品牌手机，性价比不高，因此只能吸引果粉，而对价格敏感的用户是不愿意购买iPhone 8的。

在此前，受销量影响，苹果在中国市场的业绩已经连续下滑了6个季度。最新的2017财年三季度财报显示，苹果大中华区虽然保住了第三大市场的位置，但营收同比下降10%，成为惟一营收负增长地区。

通过价格比较可以发现，为了保持利润免受零部件价格上升影响，苹果将iPhone 8和iPhone 8 Plus的价格较去年同类产品分别上涨了50美元和30美元。BTIG Research分析师Walt Piecyk表示，上调价格将减少苹果对销量的依赖。

康钊预测，苹果在中国市场的份额肯定会逐渐下滑，利润也会下降，已经难以逆转。不仅是iPhone，苹果的其他产品在中国下滑更严重，比如iPad、iPod，一方面是苹果公司本身造成的，苹果公司实施的是全球化统一市场运营，非常不注重中国用户的单独体验，对渠道商也不友好；另一方面也是中国产品追赶激烈的结果。

北京商报记者 钱瑜 石飞月/文 宋媛媛/制表