P2P频爆雷 存管银行求“隐身”

曾热衷于宣传上线银行存管的网贷平台变得“低调”起来。北京商报记者注意到，近日部分已上线资金存管业务的网贷平台，在网站上悄然隐藏了关于资金存管银行的介绍，进一步调查发现，该现象是在网贷平台爆雷事件出现后，银行主动要求部分平台下架相关宣传信息。在分析人士看来，此次事件引发了市场对银行存管效力边界的关注，同时也给开展存管业务的银行敲醒了警钟。

存管行信息“隐身”

在网贷平台掌中金融网站上，虽然显示有“银行存管字样”，但是点击之后并没有具体介绍。该平台客服人员告诉北京商报记者，平台是在广东华兴银行进行的资金存管。网站之所以未显示出来，是因为华兴银行9月22日做出了相关要求，不能在网站宣传资金存管。不过该客服人员表示，在投资者的投资账户中仍可以看到存管银行。

不过，并非所有华兴银行存管的平台都不显示存管银行名称。北京商报记者注意到，粒子财富等平台仍显示“广东华兴银行资金存管”。华兴银行客服人员表示对于银行存管业务并不知情。北京商报记者对于银行存管等相关问题给华兴银行发去采访提纲，但截至发稿，未收到回复。

此外，北京商报记者还关注到另一家名为“中兴财富”的平台，该平台公告显示，“中兴财富平台于今年8月18日正式上线安徽一家银行直接资金存管”。中兴财富客服表示，平台对接的是徽商银行存管，徽商银行不允许在平台网站上对银行存管进行宣传。北京商报记者联系了徽商银行并发去采访提纲，但徽商银行暂未回应。

银行低调撇关系

在分析人士看来，存管银行的这一行为或许与近期频发的已上线存管平台爆雷事件有关。中国社会科学院金融研究所法与金融研究室副主任尹振涛表示，进行银行存管之后出现逾期的平台不断涌现，银行也感受到了风险，因此提出上述要求。

多位受访人士认为，银行确实有权要求平台不得宣传。网贷之家研究院院长于百程对北京商报记者表示，据其了解，银行并没有公开发文，而是通过客户经理做的通知。最近因为已存管的平台爆雷事件，特别是一些平台借存管大肆宣传，让存管银行承受了很大压力。银行对平台宣传进行限制情有可原，也合情合理。

麻袋理财研究院研究总监路南也认为，银行为避免为平台增信，要求平台不得宣传银行存管是有依据的。根据银监会年初下发的《网络借贷资金存管业务指引》 显示“在网络借贷资金存管业务中，除必要的披露及监管要求外，委托人不得用'存管人'做营销宣传”。

北京寻真律师事务所律师王德怡表示，银行要求平台不得在网站宣传由银行存管，体现了银行对平台业务保持谨慎的态度，避免投资者产生银行为平台背书的印象。

不过，于百程也指出，在平台自身网站都不让露出，就有些过了。他解释，《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》规定，网络借贷信息中介机构应当向公众披露资金存管信息，这些信息应该包括银行全称。

存管效力引关注

随着行业整治的深入，近期已有多家网贷平台爆雷。上线徽商银行存管还不满一个月就宣布清盘的酷盈网，在9月17日被北京警方认定为涉嫌从事非法集资活动。此外，华兴银行也接连踩雷，三分贷、网行金融、华银金服等网贷平台集中爆发兑付危机。据不完全统计，包括华兴银行、徽商银行、包商银行等在内的多家银行都经历了委托存管资金的平台发生逾期、提现困难甚至爆雷等事件。

网贷平台出现逾期等问题，存管银行该担何责？银行存管的效力边界在哪里？在平台频爆雷之后，这些问题受到市场关注。

路南表示，网贷银行存管不能保证投资者不受投资损失。实际起到的作用只是让用户资金和平台自有资金隔离，平台无法动用用户资金而已，银行并不为交易真实性背书。银行不愿意为平台做背书，面对平台海量借款标的，也没有办法鉴别真实性。正是为了增加银行做资金存管的动力，监管撇清了银行的责任。较大的银行存管服务好，门槛也高，只为资质较好的平台提供服务。为了抢存管业务这块蛋糕，一些中小银行不断降低存管门槛，没有切实进行尽调，为一些问题平台提供了存管服务。

王德怡指出，部分网贷平台出现了逾期、提现困难，主要原因在于项目经营出现问题，上述原因并非银行造成，而是市场风险所致，除非是因银行技术方面的原因导致不能兑付，否则投资者并不能向银行主张法律责任。

存管业务需进一步规范

在分析人士看来，银行对于平台的逾期等风险，虽不需要承担责任，但网贷平台频频爆雷也给银行敲响了警钟。

“禁止平台宣传存管，说明银行心态已经变化了，将来银行应该会严格执行相关指引，隔离平台风险。另一方面，银行可能会提高存管门槛，对已经合作的平台也会排查风险，不排除终止一些平台的合作。”路南表示。

此外，由于网贷银行存管并无统一的业务规范，部分存管等问题仍然存在。如北京商报记者此前报道过， 信融财富平台上的标的分为存管和非存管两类。蜂投网电脑端显示汇付版和华兴版两个页面，该平台客服人员介绍，汇付版上的标的为第三方支付托管，华兴版为银行存管。

对此， 尹振涛也表示，这类模式实际上在打政策擦边球，并且有些平台存管标的的利率会低于非存管标的，平台有意引导投资者投资非存管标的。尹振涛提醒，部分存管的风险需要引起监管机构关注。

苏宁金融研究院高级研究员薛洪言也指出，目前银行存管缺少统一的标准，造成投资者很难辨识，主要的问题还是银行存管的业务规范和标准不一致。

北京商报记者 刘双霞/文 白杨/制表