媒体聚焦“全国限售”：“冻结”楼市等人民币资产，提升房地产持有成本更应是情理之中的选择

周二早间，《证券时报》头版评论称，楼市限售是为了坚决防范系统性金融风险。现在正是加快改革的有利时期，保持人民币汇率基本稳定，配合楼市等人民币资产的“冻结”，宏观经济实现了基本稳定。

《证券时报》认为，通过锁定房贷资产，短期内不让它交易，可以有效挤出投资投机性购房需求，稳定供需，稳定市场预期。而恰到好处的限售年限，可以有效培育潜在购房者的购买力，也为未来政策调整留足了空间。通过限售还可防止资金外流，稳定人民币汇率，为实体经济改革与复苏提供更长时间的窗口期。

华尔街见闻昨日援引国信证券研报称，近日加入限售大军的七座城市，限售年限正好是这些城市的居民凑齐一套普通住宅首付需要的时间。

国信证券区瑞明、王越明认为，恰到好处的“限售”年限，还能够把一部分有购买力的住房需求积攒起来、把有需求但购买力暂时不足的潜在购房者的购买力通过时间培育起来，待政府下一轮需要再“刺激楼市来救经济”时，再将这些需求释放出来。

后续重点关注三四线城市

据21世纪经济报道，未来楼市政策仍会延续“房住不炒”这一明确的楼市调控主线条。预计调控将快速向三四线蔓延，后续可能会超过50个城市执行限售。

报道援引中原地产分析师张大伟称，近几个月三四线城市是去库存的主力军。后续在库存明显减少的情况下，三四线城市行情需要关注。“房价同比涨幅最明显的城市以三四线城市为主，主要是菏泽、湖州、温州、徐州、赣州、衢州、沧州、漳州、嘉兴等。”

美银美林也在24日研报中称，去年国庆前，中国密集出台了一波房地产调控措施，从当时的经验来看，不排除本周还有更多调控措施出台的可能。

不过，对于开发商、地方财政及产业链而言，限售带来的影响未必都是负面。

华尔街见闻昨日提及，房地产企业商业模式逐步由重视融资、拿地、囤地的地产商，向注重产品、周转、管理的开发商转变，房地产企业估值体系将以 ROE 为核心进行重塑（更多专业分析，详见主编精选文章《读要闻 | 更多地产调控还在路上？地产股的暴涨逻辑一个周末就没了吗？》）：

此前房地产暴涨的第三个逻辑是，统计局数据显示，8月末商品房待售面积跌至近三年来新低，在库存减少的情况下，企业库存流动性折价将大幅收窄，地产企业资产价值或重估，未来有出现补涨的可能性。 这一逻辑目前并未受到冲击，但是考虑到恒大、融创等企业股价在过去一周内均创下历史新高，以及月中A股地产股上涨是纯游资博弈这两大因素，地产企业估值能否继续上行仍值得怀疑。

国信证券则认为，既然前期陆续已有30个城市出台“限售”政策都未能阻挡聚焦地产主业的优势企业的股价从年初以来一路震荡向上，这次再增加六个城市又能有什么影响呢？