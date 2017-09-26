苹果推出新iPhone后股价连跌 市值已缩水约566亿美元

北京时间26日凌晨，周一苹果（AAPL）收盘下跌1.34美元，跌幅为0.88%，收于150.55美元，创8周以来最低收盘价。由于市场担心该公司的新款iPhone需求低于预期，该股已经连续4个交易日下跌、过去10个交易日中有8日收跌。
自9月11日（苹果推出新产品的前一天）以来，该股已经累计下跌了10.95美元，跌幅为6.8%。
按照7月21日的最新注册资料，苹果公司的外部流通股为51.7亿股。自推出新款iPhone产品以来，该股已经下跌10.95美元，意味着约有565.6亿美元的市值已化为乌有。
苹果公司的最大股东是Vanguard Group。据FactSet资料，截止6月30日该集团总共持有3.422亿只苹果股票。如果其持股数量未变，那么它在苹果身上的投资收益已经减少了37.5亿美元。
沃伦-巴菲特（Warren Buffett）旗下的伯克希尔哈撒韦公司（BRK.B）是苹果的第五大股东，持股1.302亿只。如果持股数量未变的话，伯克希尔哈撒韦在苹果股票上的投资收益减少了14.3亿美元。
尽管最近股价下跌，但过去三个月内该股仍然保有2.9%的涨幅，今年至今的涨幅仍然超过30%。今年迄今道指的涨幅为13%。（张俊）