苹果推出新iPhone后股价连跌 市值已缩水约566亿美元

苹果公司的最大股东是Vanguard Group。据FactSet资料，截止6月30日该集团总共持有3.422亿只苹果股票。如果其持股数量未变，那么它在苹果身上的投资收益已经减少了37.5亿美元。

沃伦-巴菲特（Warren Buffett）旗下的伯克希尔哈撒韦公司（BRK.B）是苹果的第五大股东，持股1.302亿只。如果持股数量未变的话，伯克希尔哈撒韦在苹果股票上的投资收益减少了14.3亿美元。

尽管最近股价下跌，但过去三个月内该股仍然保有2.9%的涨幅，今年至今的涨幅仍然超过30%。今年迄今道指的涨幅为13%。（张俊）