欧洲央行“认怂”之后 比特币反弹至4100美元

摘要：欧行行行长德拉吉清楚表态不会禁止比特币，甚至不会对其监管。周三，比特币价格最高升至4100美元，其他数字货币也集体反弹。

在中国政府一连串的重拳监管之下，比特币的价格曾在9月15日跌至2972美元，不过被中国央行打的灰头土脸的比特币在欧洲又找到了“自信”。

周三，比特币价格最高升至4100美元，24小时之内上涨约3%。

除了比特币之外，其他数字加密货币也齐齐反弹。根据coinmarketcap网站显示，瑞波币24小时之内涨幅达到9.31%，NEO涨幅高达22.24%。

此次反弹，比特币最需要感谢的就是欧央行行长德拉吉。

德拉吉9月26日在欧洲议会经济和货币事务委员会上发表讲话，清楚表态不会禁止比特币，甚至不会对其监管：

实际上禁止和监管数字货币不在我们的权限内。我们必须先了解它们对经济产生的影响。

德拉吉还补充道，数字加密货币作为一种支付方式还太不成熟。不过他也指出，对于数字货币和数字创新最大的担忧就是网络安全问题。

本月稍早，德拉吉还曾批评过爱沙尼亚e-Residency项目发放国家性数字货币“estcoin”的行为：“没有成员国可以发行自己的货币，欧元区的货币是欧元。”

除了欧央行态度缓和，近日来日本再次成为最大的比特币交易市场，占全球市场份额的50.75%。

华尔街见闻文章写道，日本的70余家银行正在研发一种名为“J币”（J Coin）的电子货币，预计在2020年面世。J币与日元等价，所以不会像比特币一样剧烈波动。

来源，华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3033377