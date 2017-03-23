企业税只降到20%？“任性”的特朗普被打脸

摘要：据媒体最新获得的美国共和党税改框架文件，企业税将降至20%，这是本周第二次传出企业税只会降到20%的消息。而直到上周日，特朗普都说要将企业税率降至15%。此后美股涨幅明显收窄，道指较高位回落近百点。

新的税改方案可能还是没按特朗普的性子来。

据美国媒体本周三获得的美国共和党税改框架文件，企业税将降至20%，这低于工业化国家22.5%的企业税平均水平，与本周一媒体传出的消息一致。而从今年8月末开始首场税改“路演”到上周日，特朗普都说要将企业税率降至15%。

此前多家媒体报道称，税改的详细方案将在本周三揭晓。这意味着，此次媒体“泄密”细节可能最接近真实的税改方案内容。

但此后《华盛顿邮报》称，特朗普仍然倾向于实施15%的企业税。这又为税改案最终确定怎样的企业税率留下悬念。

上述框架文件还显示，企业税方面，对于独资经营、合伙经营和股份制的小企业和家族企业，即税赋转由合伙人缴纳的公司（pass-through business），税改框架将最高税率限制由39.6%下调至25%。这也和本周一媒体消息一致。

媒体称，框架文件意图取消企业替代性最低税，而且拟定框架的委员会在考虑，采取方法降低对企业所得的双重课税。

个税方面，共和党税改计划将已婚纳税人标准扣除额度扩大了大约一倍，增至2.4万美元，单身人士为1.2万美元。这与本周二媒体传出的消息一致，也符合白宫今年4月的最初构想。

税改框架意在将个税方面的七个税收等级简化为三档，分别为12%、25%和35%。这与今年4月白宫发布的税改原则一致。媒体称，共和党人税改预想对高收入纳税人征收额外的高税率。

另外，媒体提到，税改计划将消除大多数法定扣减项目，同时维持房屋抵押贷款利率和慈善捐款方面的刺激政策。框架制定者将采取措施，防止出现通过个人收入转为企业收入规避高税率的行为。

传出特朗普税改案最新细节后，美股回吐日内多数涨幅，三大估值之中纳指涨幅仍领先。

本周三美国三大股指纷纷高开。道琼斯指数涨0.28%，标普500指数涨0.32%，纳斯达克指数涨0.53%，截至北京时间22点55分左右，道指完全回吐日内稍早超过70点的涨幅，并转而下跌22点。标普500交投于平盘水平附近，纳指仍有0.4%以上涨幅。

此前美国国债价格下挫，收益率走高。上述最新税改细节消息传出后，收益率有所回落。

2年期美国国债收益率稍早曾升至1.483%，创九年新高，目前略有回落，降至1.475%。

美国10年期美债收益率稍早升至2.305%，创今年8月1日以来新高，此后略微降至2.301%。30年期美债收益率一度升至2.861%，创一个多月新高，后回到2.851%左右。

美元指数稍早曾涨至93.61，创一个多月新高，传出税改最新细节后，同样下行，回落到93.50下方。