日内跌超200点！离岸人民币跌破6.66关口

在岸人民币同样走低，当前在岸人民币兑美元报6.6577，下挫超150点。

周四，人民币中间价下调93点，至6.6285，为连续第四日下调。上日中间价6.6192。上日官方收盘报6.6350，夜盘收盘报6.6425。

瑞穗沈建光：人民币将走稳

瑞穗证券亚洲公司董事总经理、首席经济学家沈建光日前对华尔街见闻表示，依然看空美元，美联储缩表难改美元跌势，人民币将走稳，预计汇率不会突破6.4。

过去三个月，人民币兑美元汇率出现大起大落行情。其中从七月初至九月初，人民币在短短两个月间从6.80水平一路走高，在岸人民币在9月8日升破6.44，离岸人民币升破6.45，涨势之猛出人意料。

对此，沈建光对华尔街见闻表示，人民币兑美元大幅升值，最主要的原因是美元自身贬值。需要强调的是，人民币只是对美元大幅升值，对欧元是贬值的，所以一揽子货币只比年初升值了一点点。

第二个原因是中国经济表现大大好于预期。“去年大家担心中国经济会硬着陆，出口当时也负增长。但今年出口大幅增长，投资也很猛，消费也是很强劲。三驾马车一起发力，所以整个中国经济非常好。所以大家对中国经济有信心。”

第三个原因“我觉得是跟中国的政策有关”，比如说今年以来我们大力整顿对外直接投资，资金流出量大幅减少。“对外直接投资去年达到了1600亿，今年上半年比去年下降了百分之60。这个资本流动的逆转也是支持人民币的。”

来源：华尔街见闻