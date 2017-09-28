分析师：想买iPhone X？你可能要等到明年2月份

新浪科技讯 北京时间9月28日上午消息，科技行业分析师认为，由于生产的延迟和早期用户的旺盛需求，在10月27日 iPhone X开放预订时，第一批货将在一两小时内售空。 苹果 此前宣布，这款手机将于11月3日开售。分析师预计，iPhone X将再次吸引用户排队购买，而最初的供货将会不足。

上周末，iPhone 8和8 Plus开始销售，但相对于前几年的新款iPhone，消费者对iPhone 8兴趣寥寥。目前，消费者仍在等待iPhone X的发售。这款手机起售价为999美元，搭载经过重新设计的5.8英寸边到边OLED屏幕，同时支持面部识别解锁。

Instinet分析师杰弗里·科瓦尔（Jeffrey Kvaal）表示：“我们认为，运营商对iPhone 8的促销不力，以及手机本身的功能升级不大，将造成市场对iPhone X更大的需求。这对苹果来说是好消息。”

来自Loup Ventures的知名分析师吉恩·蒙斯特（Gene Munster）认为，许多消费者最早要到明年1月才能看到iPhone X有库存。

Jackdaw Research分析师简恩·道森（Jan Dawson）认为，具体时间将是“第一季度的某个时候”。

另一名分析师蒂姆·巴加林（Tim Bajarin）表示，需要3到4个月的时间iPhone X才能实现充足供货。

以往，苹果新款iPhone在发售初期一直都存在供货问题。不过，iPhone X的问题会变得更严重。巴加林表示，新手机采用了新技术，例如OLED屏幕和面部识别模块，这些技术的大规模生产能力尚未完全建立。

这是自2009年以来，秋季的iPhone发售首次被推迟至11月。苹果于2007年发布了iPhone，最初两年的开售时间是6月。

最主要的问题在于OLED屏幕。随着智能手机成为更出色的视频设备，OLED代表了显示技术发展的下一步。相对于液晶屏，这种屏幕提供了更丰富的色彩，优化了对比度和可视角度。

市场研究公司CCS Insight分析师本·伍德（Ben Wood）表示：“OLED的产能依然欠缺，只有很少屏幕达到质量标准。”

此外根据《华尔街日报》的报道，苹果还面临着面部识别元件缺货的问题。

通常，每年第四季度，苹果能售出7500万部iPhone，包括新款和老款手机。

巴加林认为，到今年年底，苹果将生产1000万至1200万部iPhone X，并不足以满足市场需求。“由于采用了各种新科技，因此这将会是自第一代iPhone以来最火爆的一代。”

预计iPhone X的预售将引发抢购，而黄牛将会炒作这款手机。

一些精明的卖家已经开始在eBay上行动。一些iPhone X的转手售价高达3899美元。一名名为Exclusive 88的卖家表示，买家肯定能拿到货。

道森认为，最大的受益者将会是iPhone 8和8 Plus，两款手机的起售价分别为699和799美元。目前，许多消费者都暂不考虑这两款手机。“在看到iPhone X，并发现在圣诞节前无法买到这款手机之后，大部分人都会转而购买iPhone 8。”

巴加林指出：“这是10周年款iPhone，带来了一些重要不同。请不要低估这款手机的酷炫元素和象征意义，尤其是在沙特和中国等市场。”

苹果拒绝对此置评。（李丽）