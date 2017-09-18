继中国之后韩国也全面禁止ICO 比特币快速跳水！

摘要：媒体称，韩国禁止国内进行所有形式的首次代币发行(ICO)。消息公布后，比特币价格迅速跌破4100美元。

据Bitstamp报价平台，比特币价格跌破4100美元，至4071美元。国内报价平台中，币行数据显示比特币价格跌破25000元人民币，最低至24533元。

媒体称，韩国禁止国内进行所有形式的首次代币发行(ICO)，消息公布后比特币价格快速跳水。

上午11点15分，比特币价格短暂回升至4100美元上方后，继续震荡走低。截止11点40分，比特币价格跌至4055美元。

消息公布后，以太币价格也快速下跌，跌破290美元。

截止9月19日，韩国比特币交易量已经超越中国，全球排名第三，仅次于日本和美国。

9月中旬中国宣布全面封杀ICO和关停比特币交易平台后，不少分析认为比特币中国时代已经过去，日本、美国、韩国的数字货币热潮快速兴起，使比特币交易呈现出了从所未有的多元化、分散化格局。

今年9月中国监管部门叫停ICO，随后不少国家和地区都针对ICO发布警告或出台措施。

9月上旬，英国英国金融市场行为监管局（FCA）针对ICO和数字货币风险发布警告，其中提到：ICO是高风险、投机性强的投资活动；若ICO落入FCA的监管范围，将具体情况具体分析。

香港证监会于9月11日表示，拟修订证券条例监测ICO。俄罗斯财政部长也在9月8日表示，俄罗斯将制定ICO规则。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3033638