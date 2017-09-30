全球围剿ICO：继中韩之后 美国证监会首次出手！

针对虚拟货币交易的监管在多个主要国家都呈现趋严态势：中国和韩国相继全面禁止所有形式的代币融资（ICO），美国也采取了实际行动。

周五，金融监管机构美国证券交易委员会（SEC）宣布，对Maksim Zaslavskiy及其设立的两家公司发起民事诉讼，认为其在ICO中误导并欺诈投资者，出售未经登记注册的证券资产。

其中一家名为REcoin Group Foundation是以区块链技术为基础的房地产企业，另外一家公司DRC World则是一个钻石会员俱乐部。SEC称，他们向投资者进行虚假代币融资活动，并且在没有“实际操作”的情况下作出高回报承诺。

SEC表示，REcoin Group Foundation严重误导投资者，声称自己是一家“拥有专业的律师、经纪人和会计师团队”用以打理公司的房地产业务，但实际上并不存在这样的人员团队。

与此类似，DRC World是一家空壳公司。SEC称，这家公司宣称将投资钻石，并为投资者提供产品折扣，但事实上并没有投资钻石或开展任何业务。

SEC还称，Maksim Zaslavskiy声称公司筹集了“200万至400万美元”，但实际上只筹集了30万美元。

SEC纽约地区办公室主任Andrew Calamari说：

投资者应该警惕那些兜售ICO并称将给予超高额回报的企业。正如我们在指控书中提到的，Maksim Zaslavskiy利用新技术可以带来可观的投资回报来引诱投资者。

SEC在获得一份紧急法院令之后，冻结了Maksim Zaslavskiy个人及其公司的资产。

根据Autonomous NEXT的统计数据，全球ICO市场今年井喷至超过20亿美元。

风投公司Trinity Ventures普通合伙人Schwark Satyavolu认为，ICO市场存在泡沫，“如果投资者继续以当前的速度投入资金，就可能发生下一场次贷危机。”

监管趋严

最近，ICO在全球多个主要国家遇到监管机构的严厉打击，因相关公司可以利用这些资金快速筹集资金，而不必向投资者披露实质性的信息。

就在本月初，中国发布公告称，ICO是向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种非法融资行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动，“各类代币发行融资活动应当立即停止。”随后，中国ICO发布、交易平台全线关停。9月中旬，风暴蔓延到了比特币，监管机构要求比特币交易所停止交易并关停。

昨日，韩国金融服务委员会（FSC）也表示将禁止所有形式的ICO。不过，FSC还称，这并不意味着政府将虚拟货币交易纳入韩国金融系统，政府将继续监控市场，以观察是否需要更多的管控措施。

除了中韩之外，美国、英国、澳大利亚等国也相继出台了针对ICO的措施。

SEC于9月25日在官网宣布，将打击涉及分布式账本技术和ICO的违规行为。7月25日，SEC明确ICO代币是一种证券，在其监管范围内，需要符合联邦证券法的相关规定，并提醒投资者谨慎作出投资决定。

9月28日，澳大利亚证券与投资委员会出台了ICO发行的监管指南，警告投资者必须对其中隐含的风险和欺诈有所警惕。

英国金融监管部门则在9月12日发布了类似警告。

但日本却是个特例。日本金融监管机构金融服务局（FSA）昨日宣布，11家虚拟货币交易平台在日本获得注册。另外还有17家也被允许在日开展业务--尽管日本也有黑历史：位于东京的曾是世界第一大虚拟货币交易平台的Mt. Gox公司CEO Mark Karpeles今年以私人非法牟利、做假账等罪名被捕入狱......

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3033777