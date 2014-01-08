史上最惨枪击案为何推升枪支股大涨？这是交易员们的逻辑

斯特姆-儒格公司（Sturm Ruger）周一股价最大涨幅6.2%，随后收涨3.48%，接近两个月新高，一举扭转了今年以来的颓势，小幅累涨1.5%。

前身是美国最大手枪军械制造商史密斯威森（Smith & Wesson）的American Outdoor Brands最大涨幅7.7%，收涨3.21%，接近一个月新高，但今年仍累跌了25.3%。

拥有温彻斯特弹药品牌的欧林公司（Olin Corp.）收涨6.63%，创2月21日以来最大单日涨幅。价格收创1998年7月以来最高，今年以来累涨了42.6%。

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财经媒体CNBC利用对冲基金量化研究工具Kensho发现，从1994年4月的科罗拉多州科伦拜校园枪击事件以来，美国共发生了32起引发大规模死伤的枪击事件。在此后的一个月里，枪械制造商类股通常跑赢大盘，斯特姆-儒格股价平均涨2.9%，American Outdoor Brands股价平均涨5.4%。

咨询机构Aegis Capital董事经理Rommel Dionisio表示，在美国本土的大规模枪击事件发生后，枪械销售通常有2-3个月的涨幅。一方面，美国人的个人安全保护意识大涨，提高了认为拥枪必要性的比例；另一方面，人们也担心州和地方的拥枪法案与监管更改，加速了枪支销售。

两种心态的交叠在去年最为明显。2016年6月发生了佛罗里达州奥兰多夜店Pulse枪击事件，造成包括枪手在内的至少50人死亡、53人受伤。事后ISIS宣布负责，成为911事件后美国遭遇的第二严重恐怖袭击。

事件发生后，美国大选“战况”愈演愈烈。出于对民主党候选人希拉里胜选的担忧，美国枪支销量明显见涨，创下年度纪录新高，因为民主党人主张加强枪支售卖前的全面背景检查，也力主某些枪械类杂志禁售。

但共和党候选人、得到美国全国步枪协会（NRA）背书的特朗普最终胜选，令人们的购枪恐慌情绪告一段落。斯特姆-儒格自去年美国大选以来至上周五累跌19%，American Outdoor Brands同期深跌46%。

两家公司均在8月发布了二季度营收指引称，季度销量同比回落了22%-40%，盈利同比深跌50%。这也带动运动零售类股表现不佳，Dick's Sporting Goods今年以来累跌50%，周一反涨1.6%，不过运动零售板块还受到亚马逊等电商入侵的打压。

据《人民日报》，美国联邦调查局（FBI）称，枪手同国际恐怖组织没有关联。拉斯维加斯当地官员称，拉斯维加斯枪击案已造成至少58人死亡，515人受伤，成为美国现代史上规模最大的枪击事件。

包括拜登和希拉里等民主党大佬，以及曾发生过大规模枪击事件的州民主党参议员都表示，希望美国国会与白宫不要再找借口，必须行动起来修改立法，制止此类事件再发生。

不过特朗普任下的枪械买卖监管势必要放松。共和党控制的众议院即将投票一项有关更便捷购买枪械消音器的提案；上周路透社消息称，特朗普政府正考虑把手枪等小型枪械的出口监管，从与国家安全有关的国务院让渡给商务部，已经提振了枪械制造商的股价涨幅。

来源：华尔街见闻