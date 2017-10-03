生鲜零售+餐饮 永辉超市“超级物种”进京

鲁谷超级物种店位于永辉超市入口处，面积也只是原永辉的一小部分。其中波龙工坊、鲑鱼工坊、盒牛工坊、麦子工坊、生活果坊、咏悦汇等几个工坊，主要提供新鲜食材的体验和品尝，区域内还设立了相对独立的用餐区；肉类食品收取加工费即可提供现场代加工；生活果坊可提供现场清洗和榨汁服务。

7个工坊之一的花坊是鲜花B2C电商“花店时间”的线下店。此前“花点时间”电商曾被消费者投诉“鲜花质量差”、“花束丑哭了”等问题，销售人员表示，这些问题在线下店均可避免，消费者可以现场选定花束款式，也可自行设计、选购、定制。

无论是的永辉“超级物种”还是盒马鲜生，当生鲜零售+餐饮实验成功后，就可以加速复制到更多城市或地区。2017年，永辉“超级物种”相继在福州、上海、南京、北京进行实验和复制；而盒马鲜生9月在全国5地同时开10家新店，除了北京、上海新增店面外，杭州、深圳和贵阳均为首开。

业内人士表示，互联网仅是工具，未来零售业线上线下全覆盖将是趋势。这些零售模式最终都是将商品展示给顾客。好的展示环境氛围、陈列方式、灯光效应、商品价值、顾客愉悦一个都不能少。只有懂顾客需求、满足和开拓顾客需求，才能有效激发顾客消费愿望。

在中国社科院互联网经济研究室主任李勇坚看来，电商企业面对人口红利逐渐消失的困境，深入线下依然成为破局的方式之一，而实体零售企业面对电商企业的冲击，不断触网寻求新机遇，因此电商企业与实体零售企业均互相借力拓展自己当前的版图，竞争与融合如影相随。随着电商企业拓展线下线下显得更为急迫，各方势力进行的争夺战也越发激烈。

来源：北京商报