下任美联储主席候选者大名单确定 目前并无领跑者

摘要：媒体称，现任 美联储 理事Powell和前联储理事Warsh目前是竞争下任 美联储 主席的佼佼者，美国财长更青睐Powell。此后2年和10年期美国国债收益率刷新日低。政治赌盘押注Warsh和Powell出任的概率一度并列第一。

据媒体称，特朗普助手已经提交下一任美联储主席最终人选名单，目前候选人中并无领跑者。

当前特朗普正在考虑的人选有耶伦、美国国家经济委员会主任Cohn、前美联储理事Kevin Warsh、现任美联储理事Jerome Powell，此外斯坦福大学经济学家John Taylor也在考虑范畴，当前并无领跑者。

媒体消息源中有两人称耶伦在考虑名单中。尽管特朗普内部圈子中几乎没有人推荐提名她。 目前仍然不清楚，特朗普是否最终会提名耶伦。

同时，白宫正在寻找美联储副主席提名人。特朗普目前拥有四个美联储高官提名权：主席，副主席和两个地方联储主席。

周二，传出下任美联储主席人选可能更明确的消息后，美国国债价格走高、收益率进一步下挫。

本周二，美国政治媒体Politico援引知情者消息称，现任美联储理事鲍威尔（Jerome Powell）和前联储理事沃什（Kevin Warsh）目前是竞争下任美联储主席的佼佼者，而美国财长姆努钦更青睐鲍威尔。沃什被视为头号人选，但他其实不了解特朗普。

传出Politico上述消息后，美国国债价格进一步上扬、收益率下挫。北京时间10月3日23点15分左右，10年期美国国债收益率跌至2.326%，刷新日低。

几乎是在10年期美债收益率创日内新低的同时，2年期美国国债收益率刷新日低至1.471%。

值得一提的是，上周五媒体爆出特朗普会见沃什，讨论可能提名其为联储主席。消息传出后，当天2年和10年期美债收益率均曾刷新日高。这次美债的反应和当时截然不同。

美国媒体本周二稍早评论称，目前美国国债仓位极度偏空，10年期美债收益率处于2.34%左右，根据相对强弱指数分析，正在接近几个月来最严重的超卖水平。“市场给美国国债留下了逼空带来的盈利空间”。

换句话说，在投资者普遍看空美债的时候，一有点风吹草动就可能触发市场的神经。这可以解释本周二当天美国国债收益率明显走低。

Politico以上消息显示，鲍威尔的胜率可能比大家原本预料的高。从政治赌盘数据看，目前他和沃什领跑。

截至北京时间将近凌晨2点，美国政治押注网站PredictIt的赌盘数据显示，鲍威尔明年任美联储主席的概率为26%，在多位美联储主席可能人选中排名第二，排名第一的沃什出任概率高达55%，耶伦连任的概率为20%，科恩的概率不到沃什的四分之一。

截至早5点左右，鲍威尔与沃什出任的概率打成平手，均为35%，耶伦和科恩出任的概率变动不大。

揭晓美联储主席人选谜底 短则两周长则几月

华尔街见闻上周五提到，特朗普当天表示，未来两三周将决定美联储主席的提名人选。当日政治赌盘押注的沃什和鲍威尔明年任联储主席几率分别一度达到50%和40%。

上述Politico的知情人士称，特朗普的确可能短期内拍板，但也可能耗时几个月。审查最终人选的过程显然很长。现任美联储主席耶伦和一个多月前的大热人选、特朗普的首席经济顾问科恩也是重点审查对象，在最终人选之列。

Politico认为，现在只能等待未来美联储主席的结果揭晓，目前特朗普必须处理拉斯维加斯枪击案、朝鲜危机、税改等问题。

两位“黑马”各擅胜场

华尔街见闻此前提到，曾是银行家、关系网深厚、看着帅气像个领导者，是特朗普最喜欢沃什的亮点，也符合总统对“忠诚”的定义。

沃什兼有华尔街和美联储的工作经历，还有强大的家族背景：其岳父是雅诗兰黛公司的继承人，与特朗普有50多年的交情。

但特朗普最担心沃什太年轻，对美联储主席等要职没有经验。和沃什相比，现年64岁的鲍威尔货币政策经验更为丰富。他在老布什政府时期就负责银行监管、国债和其他央行相关领域。

鲍威尔是美联储理事中唯一的共和党人，他的货币政策属于中间派，今年4月接管了前理事Daniel Tarullo 辞职后的华尔街监管工作。

德银首席经济学家Peter Hooper认为，鲍威尔对货币和经济学的看法令业界信服，他任下的美联储将与耶伦时期区别不大，会提供更好的政策连贯性。（更多分析，详见《读要闻 | 美联储主席惊现四人大混战 市场最关心什么？》）

来源：华尔街见闻