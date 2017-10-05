下任美联储主席角逐冲刺时刻 耶伦可能使出了“杀手锏”

摘要：本周三美联储主席耶伦讲话未提利率和经济前景，而是说联储致力于放宽对小银行的监管。分析师称，她三周前就流露了强调减轻监管负担的倾向。上周五，她在被视为美国严监管时代结束的标志性事件中投下了关键的支持票。
*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn），作者王维丹。更多精彩资讯请登陆wallstreetcn.com，或下载华尔街见闻APP。*
下任美联储主席的角逐进入冲刺阶段，从最近讲话和行动看，现任联储主席耶伦可能找到了竞争的利器：金融业监管。
本周三，耶伦为圣路易斯联储的年度社区银行会议发表开幕讲话。在事先准备的演讲稿中，她未提到对美国经济和利率前景有何看法，而是说，美联储致力于放宽对小银行的监管。
耶伦短短15分钟的讲话集中于小银行监管。她表示，美联储试图保证全国社区银行面临的监管负担不会过重：
“美联储一直努力保证，根据银行的规模、复杂性和在金融系统扮演的不同的机构角色，对银行进行相应适当的监管和监督。”
她说，美联储寻求，让那种面临检查较少、在商业房地产交易中对房产评估要求较为宽松的社区银行多一些。上周提出的资本要求新规就是监管机构为小银行减负的最新举措。
耶伦为金融危机以来实行的严格监管措施辩护，但又表示，有给小银行减轻监管负担的余地。她说，社区银行总体避免了催生金融危机的那种高风险业务活动，美联储一直着力确保它们亟需的监管和监督改进得当。
总体而言，耶伦以上有关金融监管的言论和她此前的表态一致。今年8月下旬她说过，对于减轻银行、特别是小银行的部分监管负担，美联储持开放态度。
不过耶伦此次讲话时点特殊，目前接近特朗普提名下任美联储主席。
华尔街见闻此前提到，从上周五到本周二耶伦讲话前一日，多家媒体消息称，特朗普已经锁定下任美联储主席最终提名人选。虽然其中也有耶伦，但最新消息称，特朗普内部圈子几乎无人推荐她。
而耶伦最近无论是公开讲话还是实际行动都有金融监管立场“松动”的微妙变化，似乎与特朗普的放松监管立场不那么“敌对”。
联系到当前美联储主席提名之争，耶伦的这一变化可能是她有意争取连任的信号。
言论：强调减轻监管负担
特朗普竞选期间曾抨击耶伦奉行超低利率，称要找人取代和奥巴马同为民主党人的耶伦。但特朗普就任后态度大转变，他今年4月说“确实喜欢低利率政策”，不反对耶伦连任，上月说喜欢、尊重耶伦。
迄今为止，耶伦和特朗普在货币政策上没有明显的争议，主要分歧在于金融监管。特朗普一直希望放宽金融监管，耶伦则是金融危机以来金融强监管的坚定捍卫者。
但就在三周前，耶伦在美联储会后新闻发布会上的讲话有了些变化。
耶伦当时说，继续通过强化资本和流动性管理、压力测试等方法强化金融体系是非常重要的。同时她强调，监管者必须设法减轻金融机构的负担，并在恰当的方面简化标准。
德意志银行认为，相比今年8月底在全球央行年会上的表态，耶伦对放松监管的着墨似乎多了一些。结合耶伦说非常欢迎与特朗普提名的副联储主席人选共事，德银认为，耶伦有意连任。
行动：支持放宽监管AIG
如果说以上只是说说而已，那么最近耶伦还拿出了行动。
上周五美国跨部门监管机构金融稳定监督委员会（FSOC）宣布对“系统性重要金融机构”（SIFI）的年度审核结果，认定金融危机期间得到政府约1800亿美元援助的AIG不再是SIFI。
这意味着，AIG摘掉了“大而不能倒”的帽子，无需再接受美联储理事会的监管，也不再受制于“强化的审慎标准”。这一决定被视为特朗普政府放松金融监管的最新表现，甚至可能代表着，美国政府强金融监管时代开始落幕。
本周一公布的FSOC上述决定投票结果显示，此次FSOC内部有投票权的十位监管机构高官意见明显分歧，投票结果是6票支持、3票反对，险些未达到通过需要的三分之二多数票。
其中四张支持票来自特朗普任命的高官，三张反对票都来自奥巴马任总统时任命的高官，而耶伦则是由奥巴马任命却投下关键支持票的高官。
此后耶伦表示：“自金融危机以来，AIG已大量出售或处置了资本市场业务，变成较小的公司，对金融稳定性构成的威胁减少。”
她自称，仍预计AIG的某些产品持有者可能造成颠覆市场稳定的挤兑，但“金融系统应该能应付”由此产生的金融环境紧张。
连任前景仍不被看好
尽管耶伦在金融监管方面做出了一些新的努力，外界仍不看好她连任。
本周二美国媒体消息称，特朗普的助手向他提交了下任美联储主席最终人选的名单中，其中有耶伦、特朗普首席经济顾问科恩、前联储理事沃什（Kevin Warsh）、现联储理事鲍威尔（Jerome Powell），也在考虑斯坦福大学经济学家John Taylor。
消息人士称，耶伦在考虑名单中，但特朗普内部圈子中几乎没有人推荐提名她连任。目前仍然不清楚，特朗普是否最终会提名耶伦。
截至发文，美国政治押注网站PredictIt的赌盘数据显示，耶伦明年连任的概率只有10%，远落后于沃什和鲍威尔，后两人出任的概率分别为39%和26%。
来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3033985