下任美联储主席角逐冲刺时刻 耶伦可能使出了“杀手锏”

下任美联储主席的角逐进入冲刺阶段，从最近讲话和行动看，现任联储主席耶伦可能找到了竞争的利器：金融业监管。

本周三，耶伦为圣路易斯联储的年度社区银行会议发表开幕讲话。在事先准备的演讲稿中，她未提到对美国经济和利率前景有何看法，而是说，美联储致力于放宽对小银行的监管。

耶伦短短15分钟的讲话集中于小银行监管。她表示，美联储试图保证全国社区银行面临的监管负担不会过重：

“美联储一直努力保证，根据银行的规模、复杂性和在金融系统扮演的不同的机构角色，对银行进行相应适当的监管和监督。”

她说，美联储寻求，让那种面临检查较少、在商业房地产交易中对房产评估要求较为宽松的社区银行多一些。上周提出的资本要求新规就是监管机构为小银行减负的最新举措。

耶伦为金融危机以来实行的严格监管措施辩护，但又表示，有给小银行减轻监管负担的余地。她说，社区银行总体避免了催生金融危机的那种高风险业务活动，美联储一直着力确保它们亟需的监管和监督改进得当。

总体而言，耶伦以上有关金融监管的言论和她此前的表态一致。今年8月下旬她说过，对于减轻银行、特别是小银行的部分监管负担，美联储持开放态度。

不过耶伦此次讲话时点特殊，目前接近特朗普提名下任美联储主席。

华尔街见闻此前提到，从上周五到本周二耶伦讲话前一日，多家媒体消息称，特朗普已经锁定下任美联储主席最终提名人选。虽然其中也有耶伦，但最新消息称，特朗普内部圈子几乎无人推荐她。

而耶伦最近无论是公开讲话还是实际行动都有金融监管立场“松动”的微妙变化，似乎与特朗普的放松监管立场不那么“敌对”。

联系到当前美联储主席提名之争，耶伦的这一变化可能是她有意争取连任的信号。

言论：强调减轻监管负担

特朗普竞选期间曾抨击耶伦奉行超低利率，称要找人取代和奥巴马同为民主党人的耶伦。但特朗普就任后态度大转变，他今年4月说“确实喜欢低利率政策”，不反对耶伦连任，上月说喜欢、尊重耶伦。

迄今为止，耶伦和特朗普在货币政策上没有明显的争议，主要分歧在于金融监管。特朗普一直希望放宽金融监管，耶伦则是金融危机以来金融强监管的坚定捍卫者。

但就在三周前，耶伦在美联储会后新闻发布会上的讲话有了些变化。

耶伦当时说，继续通过强化资本和流动性管理、压力测试等方法强化金融体系是非常重要的。同时她强调，监管者必须设法减轻金融机构的负担，并在恰当的方面简化标准。

德意志银行认为，相比今年8月底在全球央行年会上的表态，耶伦对放松监管的着墨似乎多了一些。结合耶伦说非常欢迎与特朗普提名的副联储主席人选共事，德银认为，耶伦有意连任。

行动：支持放宽监管AIG

如果说以上只是说说而已，那么最近耶伦还拿出了行动。

上周五美国跨部门监管机构金融稳定监督委员会（FSOC）宣布对“系统性重要金融机构”（SIFI）的年度审核结果，认定金融危机期间得到政府约1800亿美元援助的AIG不再是SIFI。

这意味着，AIG摘掉了“大而不能倒”的帽子，无需再接受美联储理事会的监管，也不再受制于“强化的审慎标准”。这一决定被视为特朗普政府放松金融监管的最新表现，甚至可能代表着，美国政府强金融监管时代开始落幕。

本周一公布的FSOC上述决定投票结果显示，此次FSOC内部有投票权的十位监管机构高官意见明显分歧，投票结果是6票支持、3票反对，险些未达到通过需要的三分之二多数票。

其中四张支持票来自特朗普任命的高官，三张反对票都来自奥巴马任总统时任命的高官，而耶伦则是由奥巴马任命却投下关键支持票的高官。

此后耶伦表示：“自金融危机以来，AIG已大量出售或处置了资本市场业务，变成较小的公司，对金融稳定性构成的威胁减少。”

她自称，仍预计AIG的某些产品持有者可能造成颠覆市场稳定的挤兑，但“金融系统应该能应付”由此产生的金融环境紧张。

连任前景仍不被看好

尽管耶伦在金融监管方面做出了一些新的努力，外界仍不看好她连任。

本周二美国媒体消息称，特朗普的助手向他提交了下任美联储主席最终人选的名单中，其中有耶伦、特朗普首席经济顾问科恩、前联储理事沃什（Kevin Warsh）、现联储理事鲍威尔（Jerome Powell），也在考虑斯坦福大学经济学家John Taylor。

消息人士称，耶伦在考虑名单中，但特朗普内部圈子中几乎没有人推荐提名她连任。目前仍然不清楚，特朗普是否最终会提名耶伦。

截至发文，美国政治押注网站PredictIt的赌盘数据显示，耶伦明年连任的概率只有10%，远落后于沃什和鲍威尔，后两人出任的概率分别为39%和26%。

来源：华尔街见闻，https://wallstreetcn.com/articles/3033985