亚马逊测试自家快递系统 Fedex UPS股价应声下挫

在线零售巨头亚马逊正在开发测试自己的新快递服务。

据知情人士透露，亚马逊开辟的新运送服务旨在令更多商品提供免费两天运送服务，这样可以有效减轻公司仓库堆积过多的问题。

此前，亚马逊一直与运送公司Fedex和UPS保持长期合作关系。有了该个项目，亚马逊能直接接管UPS和FedEx的快递功能，之前的合作关系一时之间转变为竞争关系。

该消息一出，今日早盘FedEx股价下跌2.4%，其后回涨，Fedex今日收涨0.13%，报221.61美元；早盘UPS股价下跌2.9％，之后跌幅收窄，UPS今日收跌0.67%，报118.2美元。

其实亚马逊已经在印度测试了两年该新服务，今年早些时候在美国西海岸也部署了试点。 亚马逊将该项目称为“Seller Flex”，计划于2018年进行大范围推广。

拥有自己的物流运输后亚马逊能节约更多成本，而且Seller Flex令其可以直接从上架仓库收取包裹进行运送，从而解决亚马逊仓库过度堆积的问题。

亚马逊其实一直希望拥有完备的物流体系。之前其就推出过无人机送快递服务，虽然该服务主要是营销手段。亚马逊还在一些城市给Prime会员提供特快专送服务，其在当地雇佣员工或承包商完成运送。 此外，亚马逊已经在一些城市试用自己的物流货车，而且还建造了几十个包裹分类中心管理出货，该分类中心数量今年已上涨了13%。 据西雅图时报消息称，亚马逊正计划租20架货机，旨在在物流运输板块拥有更多的自主权。

亚马逊今日收涨1.6%，报980.85美元。

来源：华尔街见闻