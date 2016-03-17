人事动荡时刻 美联储确认新理事 或开启宽松银行监管

摘要：美国参议院今日任命Randal Quarles为 美联储 理事，监督 美国银行 系统。其主张简化金融危机后的金融政策，或开启宽松银行监管。Quarles与当前 美联储 主席热门人选Powell经历相似且是好友，其任命后将取代Powell部分职责，这意味着Powell或将有更多精力角逐主席一职。

美国参议院今日投票决定任命Randal Quarles为美联储理事，接管监督美国银行系统要职。

该职位此前由Daniel Tarullo负责，不过其已于4月初离任，Tarullo曾被视为最严厉的银行监管者之一。总统特朗普于7月提名Quarles接任美联储理事空缺，其以65-32票赢得票选。

Quarles将成为首个拥有副主席头衔的美联储银行监管者。该职位由《多德-弗兰克法案》建立，在2007年金融危机后由奥巴马签署的该法案树立了一个新的金融监管框架，旨在保障金融体系安全。

Quarles此前在7月下旬听证会上表示在一定程度放松银行监管，简化一些金融危机后实施的金融政策。其可能为央行带来更为宽松的金融监管措施。

美联储现在正在慢慢放松金融危机之后的刺激政策，缩减4.5万亿美元的资产负债表，该负债主要因为此前三轮量化宽松购买了大量政府债券和住房抵押贷款债券。

9月初美联储副主席Stanley Fischer意外宣布辞职。在Quarles确认任命之后，美联储七名理事席位仍有三位空缺，而且如果主席耶伦明年不能连任的话，将再加一席空缺。

Randal Quarles现年59岁，是私人投资公司The Cynosure Group的创始人兼首席执行官，此前是凯雷集团的合伙人。他于2005年至2006年间任小布什政府的财政部副部长。凑巧的是，美联储理事中的Jerome Powell也有凯雷集团合伙人血统，两人工作经历相似且是好友。

Jerome Powell现年64岁，拥有8年凯雷集团合伙人经验，曾任老布什政府财政部官员。

Powell现在更是美联储主席热门候选人，他在Tarullo 4月辞职后自动接管金融监管工作。Quarles若确认任命后将取代Powell部分权力，分担其金融监管职责，这意味着Powell或将有更多精力角逐美联储主席一职。

美国政治押注网站PredictIt的赌盘数据显示，前联储理事Kevin Warsh和Powell为出任美联储主席的两大热门人选。Warsh概率暂居榜首，为39%；Powell紧跟其后，概率为26%。

来源：华尔街见闻