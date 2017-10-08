特朗普下周将签行政命令 废除部分奥巴马医改条款

废除 奥巴马 医改，并建立新的医疗保险体系一直是特朗普的夙愿之一。在经历医改“闯关”国会失败后，特朗普另辟蹊径，打算以行政命令的方式让美国从 奥巴马 医改中逐渐“松绑”。

《华尔街日报》7日援引白宫高级官员的话说，下周特朗普将签署行政命令，废止部分奥巴马医中的部分条款。

《华尔街日报》报道称，特朗普即将签署的行政命令旨在让自费购买医保人群以及在小企业工作人群有更多的医保选项。该命令还会要求相关政府部门放松对部分医保方案的限制，并可能降低保费。

例如，《国会山报》报道，特朗普将放开对“短期医疗保险”的限制。该医疗保险是一种廉价但是对受保人的保护有限的医保方案，奥巴马政府认为该医保方案难以对个人产生有效的保障，因此在其医改中对此进行严格限制。此外，奥巴马医改中要求医保必须包含一系列保障措施的管制也将被放松。

在共和党以及反对者看来，2010年通过的奥巴马医改增加了自费承担医保人群和小企业主的保费负担；民主党和支持者却认为，奥巴马医改保护了消费者的利益，并且对患有疾病的美国人提供补贴。

据知情人士介绍，特朗普将命令美国卫生及公共服务部、劳工部和财政部采取措施让个人和受雇于小企业的人群更容易地联合起来并且通过互助合作的方式购买医疗保险。这种方式更接近大企业的医保方案，其中包括禁止设立医保适用期的寿命限制等。

周六，特朗普在推特上表示，他和参议院少数党领袖舒默通电话，希望在医改方面争取民主党。

7月底，特朗普废除奥巴马医改的方案三次“闯关”参议院，但均以败北告终。根据相关规定，通过该议案至少需要参议院100个席位中的60人支持。但是目前，共和党只占有52个席位，也就是说，特朗普想要废除奥巴马医改，必须在参议院笼络一部分民主党人才有可能获得成功。

来源：华尔街见闻，