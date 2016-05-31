较低点暴涨55%！比特币回到4600美元上方 几乎完全收复“黑色九月”失地

摘要：10月9日比特币价格最高触及4612美元，较最低点暴涨55%，至9月初中国发布禁令以前的水平，几乎收复了此前的跌幅。

虽然中国韩国相继禁止了ICO，但是比特币的价格正在悄悄回升至历史新高。10月9日，比特币价格最高触及4612美元，为今年9月8日中国发布禁令以来的首次，几乎收复了此前的跌幅。

现在市场最关心的是，什么时候比特币会涨回至5000美元以上。学者Panos Mourdoukoutas 在福布斯撰文称，一共有4个催化剂可以让比特币的价格上涨。

首先，中国对于比特币的禁令也许是暂时的。

第二个催化剂则可能是金融危机。当金融危机席卷了几乎每一种资产类别之后，比特币将成为一种避险资产。一般每8至10年金融市场就会经历一次危机，现在距离上一次危机已经过去了8年，下一次金融危机也许正悄悄临近。

第三个催化剂是区域性战争的发生。

最后一种就是华尔街主要机构对比特币的认可，这将提高投资者的意识，帮助比特币的需求跨越“临界点”。

事实上，华尔街大佬们对于比特币的辩论也正在越来越火热。

华尔街见闻文章指出，上周媒体爆出高盛考虑开展比特币等数字货币交易、成为首家准备直接交易数字货币的华尔街巨头之后，高盛CEO贝兰克梵（Lloyd Blankfein）在Twitter发帖称还在考虑比特币，不支持也不排斥比特币。

美国科技亿万富翁马克·库班则认为，比特币以及区块链技术是未来的发展方式，并反驳了比特币不是真实的、没有内在价值的各种说法。

近日接受美国主流媒体采访时，库班表示，比特币就像投资者可以买卖的传统股票一样：