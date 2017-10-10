离岸人民币飙涨！早盘连破6.60、6.59、6.58三大关口

在岸人民币兑美元在突破6.6关口过后，一度涨破6.59关口，日内涨超300点。当前报6.5912。

周一，人民币兑美元中间价报6.6493。当日人民币官方收盘报6.6285，为9月25日以来官方收盘新高，夜盘收报6.6248。

华尔街见闻昨日提及，9月外储实现2014年6月以来首次八连涨。当月中国外汇储备环比增加169.83亿美元，为31085.1亿美元。外管局有关负责人称，非美元货币升值、资产价格上涨等因素共同推动了9月外储上涨。

中金宏观经济研究分析员易峘和首席经济学家梁红的报告称，9月中国外汇净流入约120亿美元，这对于人民币需求及外汇流动是相对积极信号。

但也有观点指出人民币短期大涨不能过度乐观。

申万宏源宏观认为，人民币汇率将区间波动。“我们在9月初即指出，人民币短期大涨不能过度乐观。随着人民币补涨需求得到释放，而美国经济有望保持相对强劲，特朗普税改大概率也将取得进展，预计后续美元仍有一定升值空间，人民币呈双向波动才是未来的常态。”