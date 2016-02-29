楼市最惨黄金周：一线城市成交量跳水 上海广州同比大跌逾70%

克而瑞房地产研究中心监测数据显示，9月28个重点城市成交量环比下降0.2%，同比跌幅为46%。其中一线城市9月成交量同比下滑61%，二、三线城市成交量同比下跌44%。其中，北京、广州成交量同比大跌超过65%。

黄金周期间，楼市则更加惨淡。

根据上海易居房地产研究院报告显示，10月1日至7日，包括北京、上海、深圳在内的25个城市楼市成交面积比去年同期下跌了44%。

保利投顾研究院的数据显示，27个热点城市国庆期间成交量同比下跌超过6成，其中一线城市下跌幅度最大，达到8成；二线城市成交量下跌幅度居次位，达65%；三线城市成交量同比下跌约48%。

19个热点城市中，除了南宁外，其他城市成交量均同比下跌，其中上海、广州、深圳、苏州、扬州、南昌、佛山、韶关、东莞同比跌幅超过五成。

不过楼市也出现了分化。中原地产研究中心数据，黄金周期间，一、二线热点城市成交量创2014年以来最低，而三、四线城市成交依旧维持高位。

黄金周前7日，北京新建住宅网签116套，二手房网签27套，均为2009年以来的历史最低值，新建住宅与二手房网签数量总和同比下跌65%；上海、广州一手房成交量均同比下跌高达78%。

二线城市中，南京一手房网签数量同比下跌5成，福州下跌36%；而三四线城市的成交量数据则仅维持平衡。

楼市体现了“预期管理”的调控效果

上海证券报认为，这体现了今年以来楼市“预期管理”的调控效果，此外购租并举也分流了“刚需”。

中原地产首席分析师张大伟指出，与过去的事后管理不同，今年更多强调的是预期管理。

经济学家马光远则认为，回顾过去房地产调控周期就会发现，在调控严厉的情况下，热点城市很少出现所谓的“金九银十”的行情。

在今年各种环境因素都和过去完全不同的情况下，期待楼市本身借助“金九银十”出现大逆转和反弹，本身就是小而又小的概率。

不过业内人士接受经济参考报采访时认为，虽然热点大城市政策相对较严，但是有热点周边城市出现垫付首付的现象，应警惕暗自放松执行政策，给购房者预期不明的向导，甚至后期房价跳涨的错误信号。

楼市走向

对于之后楼市的走向，新华社认为，按目前看来，四季度楼市成交量可能继续走低。多位业内人士表示，目前调控政策下，一些投机热钱逐渐退出，购房者逐渐变得理性。

易居研究院副院长杨红旭接受上海证券报采访时认为，目前楼市政策仍在持续收紧，“量缩”阶段估计要持续到明年。同时他还预计，成交量低迷之后，成交价格会出现下跌。

华尔街见闻文章指出，中原地产首席分析师张大伟预计，核心城市楼市萧条的主要原因是政策持续加码，10月份热点城市数据均将创年内最低。同时，三四线的火热行情不会持续太久，限售将快速向三四线蔓延。