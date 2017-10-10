货基被迫瘦身 超短债基迎契机

据了解，今年9月，证监会发布《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》，其中最重要的规定是：“同一基金管理人所管理采用摊余成本法进行核算的货币市场基金的月末资产净值合计不得超过该基金管理人风险准备金月末余额的200倍”；同时，3个“10%”的规定导致货币基金短期内收益率持续走低，所谓3个10%，即“单只货币市场基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的10%”、“货币市场基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过10%”、“同一基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%”。

一系列关于货币基金的限制性规定，降低了机构投资者对货币基金的收益预期，短期理财基金尤其是配置期限在30天左右的超短期理财债券型基金受到市场关注。

超短期债券火爆

所谓“超短期理财债基”，其核心含义主要是：完全投资于债券市场的，封闭期限等于或小于60天的相关品种，在对于可转债的投资方面，此类基金只投资其纯债部分，包括可分离交易的可转债。

北京商报记者注意到，今年以来，超短期理财债券型基金业绩向好。格上理财数据显示，截至9月30日，目前市场上共有超短期理财债券型基金44只（A、C份额合并计算），今年以来平均7日年化收益率为4.03%，高于去年同期同类型产品2.39%的业绩水平，包括信诚理财28日盈债券型基金、国金及第七天理财债券型基金在内超五成超短期理财债券型基金收益率站上4%关口。

具体来看，截至9月30日，信诚理财28日盈债券型基金B份额以4.96%的7日年化收益率领跑年内短期理财债券型基金收益率，此外，民生加银家盈理财月度债券型基金B份额、南方理财14天债券型基金B份额、信诚理财28日盈债券型基金A份额今年以来7日年化收益率分别为4.79%、4.67%、4.66%。

在业绩驱动之下，基金公司对短期理财债券基金布局热情也在升温，同花顺iFinD数据显示，今年以来，包括信诚理财28日盈、兴银双月理财、国富日鑫月益30天理财债券、易方达月月利C份额在内的4只超短期理财债券型基金相继宣告成立。

从首募规模来看，新成立的超短期理财债券型基金首募规模较高，且多为提前满足成立条件结束募集。如嘉实一个月理财基金两日募集超50亿份，国富日鑫月益30天理财债券、信诚理财28日盈首募规模分别为15亿份、6.8亿份。从上述种种迹象也不难看出，近期超短期理财债券型基金销售不断升温。

有望持续承接货基资金

济安金信评价中心主任王群航认为，高举着债券基金的大旗、流淌着一定成分货币市场特色的血液、带有一定的封闭期限、市场基础依然存在的短期理财债基，尤其是封闭期限在60天及以下的“超短期理财债基”，或许会在一定程度上承接住货币基金分流出来的资金。

“当前，货币市场基金正在被更加严格地监管着，而'超短期理财债基'却有着相对更为宽松一些的投资运作环境，在可投资标的评级、受限资产、流动性准备、剩余期限、赎回条款、杠杆比例等方面都有着相对的优势，这些相对的优势，或许会促使'超短期理财债基'重新进入投资者的备选视野。”王群航如是说。

盈码基金研究员杨晓晴向北京商报记者表示，货币基金新规严格限制了其投资范围和投资比例，这会在一定程度上影响货基收益率，其吸引力会有所下降；相比之下，超短期理财债基投资范围更广、杠杆比例更高，可以轻松取得高于货基的收益，而牺牲的流动性又十分有限，对大部分投资者来说，超短期理财债基性价比更高。

北京商报记者 王晗/文